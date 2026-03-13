Fuerte temblor en Chile se sintió esta mañana en Mendoza y La Rioja

El movimiento telúrico se percibió en varias provincias del oeste argentino. Qué se sabe del sismo y cómo funcionan las alertas en celulares.

Un movimiento sísmico registrado en la región cordillerana volvió a poner en alerta a parte del oeste argentino. Durante la mañana, vecinos de Mendoza y La Rioja reportaron haber sentido un temblor , que también fue percibido en otras zonas cercanas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los reportes iniciales indicaron que el fenómeno tuvo su origen en el área sísmica vinculada a la cordillera de los Andes, una región donde la actividad tectónica es frecuente debido al contacto entre placas geológicas . En países como Chile, los sismos forman parte de la dinámica habitual del territorio.

En Argentina, los temblores provenientes del otro lado de la cordillera no son raros. Aun cuando el epicentro se ubica a cientos de kilómetros, las ondas sísmicas pueden sentirse en provincias como Mendoza, San Juan o La Rioja , sobre todo en edificios altos o en zonas con suelo más sensible a las vibraciones.

Según registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, varios eventos recientes en la región tuvieron magnitudes cercanas a 5 grados en la escala de Richter , con epicentros ubicados cerca de la localidad riojana de Chepes o en áreas cercanas a la frontera andina.

En uno de los movimientos más recientes detectados por el organismo, el sismo alcanzó una magnitud aproximada de 5,3 y se registró a unos 147 kilómetros de profundidad , lo que explica por qué se percibió en varias provincias sin provocar daños materiales.

Frente a este tipo de eventos, cada vez más personas recurren a herramientas tecnológicas para recibir advertencias tempranas. Los teléfonos inteligentes, especialmente los que funcionan con Android, incorporan un sistema que puede avisar segundos antes de que llegue el temblor.

terremoto 2.jpg Gentileza NTN24

Cómo activar el sistema de alertas de terremotos en Android

Los celulares con sistema operativo Android cuentan con un sistema de detección y aviso de sismos que puede alertar a los usuarios cuando se registra actividad sísmica cercana.

Para activarlo, el procedimiento es bastante simple y no requiere instalar aplicaciones adicionales. Los pasos habituales son:

Ir a Configuración o Ajustes del teléfono.

Ingresar en la sección Seguridad y emergencia .

Buscar la opción Alertas de terremotos o “Alertas de sismos”.

Activar la función para recibir notificaciones.

El sistema funciona gracias a una red de sensores y a la información de millones de teléfonos que detectan vibraciones. Cuando varios dispositivos registran el mismo movimiento, el sistema puede enviar una alerta automática a otros usuarios cercanos. Para que funcione correctamente, el celular debe tener conexión a internet mediante datos móviles o WiFi.

alerta celular

Tipos de alerta y qué significa cada uno

El sistema de avisos de terremotos en Android distingue distintos niveles según la intensidad estimada del movimiento. El primero es la alerta de riesgo moderado, que suele aparecer cuando el sismo podría sentirse, aunque con una intensidad leve. En estos casos, el teléfono muestra una notificación en pantalla para advertir al usuario.

El segundo nivel corresponde a una alerta fuerte o de emergencia, que aparece cuando el sistema detecta que el movimiento podría provocar sacudidas más intensas. En ese caso, el celular emite un sonido fuerte y ocupa toda la pantalla con instrucciones básicas de seguridad.

La eficacia del sistema depende de varios factores. Entre ellos, la distancia al epicentro, la profundidad del sismo y la velocidad con que se procesan los datos. En algunos casos la alerta llega con varios segundos de anticipación; en otros, cuando el temblor ya comenzó.

Para regiones sísmicas como el oeste argentino, estas herramientas se transformaron en un complemento interesante para la prevención. No reemplazan a los sistemas oficiales de monitoreo, pero pueden dar un pequeño margen de reacción en situaciones inesperadas.