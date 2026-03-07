Victoria Villarruel se mostró con Alfredo Cornejo en la Vendimia, pero evitó cruzarse con Luis Petri + Seguir en









La Vicepresidenta desafío al diputado a que la lleve a la Justicia. Cornejo marcó diferencias con Milei antes de su viaje a Nueva York.

Victoria Villarruel y Alfredo Cornejo durante un evento protocolar en la Fiesta de la Vendimia.

El intercambio twittero tuvo un nuevo round en la provincia de Mendoza. Es que Victoria Villarruel volvió a compartir evento este sábado con el ahora diputado Luis Petri en el marco de la Fiesta de la Vendimia. El anfitrión fue el gobernador Alfredo Cornejo, quien tuvo una activa presencia en la jornada para compensar un hecho histórico que provoca ruido interno: será el primer mandatario mendocino en la historia en no participar del Frank Romero Day, que culmina con la coronación de la nueva reina nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cornejo fue la principal figura pública que acompañó a la Vicepresidenta de la Nación, que aún así no fue esperada por ningún funcionario en el aeropuerto local. Su coincidencia fue, al igual que en el 2024, en el Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina: ambos compartieron escenario. En el público estaba Petri, que la semana pasada acusó de golpista a Villarruel por redes sociales. Ella antes había ido al hueso contra el exministro de Defensa: "A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA y los sueldo más bajos de todas las fuerzas".

Los dos fueron preguntados por ese intercambio por la prensa local. “No voy a hablar de esa persona. Lo que se dice debe ser luego demostrado en la Justicia”, lanzó la Vicepresidenta, aunque luego trató de distender la situación y explicar por qué no tomó la palabra en el evento protocolar: "Simplemente estoy para que tengan realce las autoridades de Coviar y el gobernador. Yo en todo momento vengo a darle realce a los productores". Villarruel se retiró de la ceremonia para otra actividad que también contrata con la agenda oficialista: visitó las instalaciones locales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), intervenidas por el Gobierno.

Petri fue más diplomático. “Estamos en Vendimia. No hay que correr la agenda de los temas importantes y trascendentes”, dijo. Este viernes, el diputado nacional -con expresas pretensiones de gobernanza local- se reunió con las reinas de la Vendimia, se sacó fotos con los turistas y conversó con los productores.

Luis Petri Vendimia Luis Petri estuvo activo con los visitantes de la Fiesta de la Vendimia. Alfredo Cornejo y una particular Fiesta de la Vendimia Al gobernador Alfredo Cornejo le jugó una mala pasada la lluvia: se postergó la ceremonia de coronación de la reina de la Vendimia y él tendrá que ausentarse porque es parte de la comitiva de diez mandatarios provinciales argentinos que viajarán a Manhattan a participar de la Argentina Week.

Es así que el gobernador no sólo encabezó el Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina sino también el agasajo de Bodegas de Argentina. En ambos, remarcó la reducción del gasto público de su gestión, valoró el rol del sector privado y le hizo guiños al Gobierno nacional, aunque marcó cierta distancia: exaltó un fondo de infraestructura provincial y dijo sin vueltas que “acá la noticia es la ausencia del presidente Javier Milei”. El referente libertario firmaba este sábado la pertenencia nacional al "Escudo de las Américas" con Donald Trump. Cornejo también habló de la reconfiguración de la vitivinicultura en un momento crucial: según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), hasta fines de febrero la cosecha registraba una caída interanual del 26%, con más de 800.000 quintales menos respecto al mismo período de 2025. La situación impacta especialmente en el varietal insignia del país: el malbec, cuya cosecha podría caer cerca de 30%