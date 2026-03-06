La Fiesta de la Vendimia en Mendoza suspendió su acto central por lluvia y se pasa al domingo

La decisión se tomó tras analizar el pronóstico de tormentas para el sábado por la noche en Mendoza. El espectáculo principal en el teatro griego Frank Romero Day y el show de Luciano Pereyra fueron postergados.

El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia es uno de los espectáculos a cielo abierto más importantes del país y convoca cada año a miles de personas.

El Gobierno de Mendoza confirmó este viernes que el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia será postergado para el domingo debido al pronóstico de lluvias y tormentas previsto para la noche del sábado.

La decisión se tomó luego de un largo análisis de las condiciones climáticas en la zona del teatro griego Frank Romero Day , donde se realiza el espectáculo principal de la celebración.

El cambio de fecha también modifica la agenda del gobernador Alfredo Cornejo , quien tenía previsto participar del evento antes de viajar a Estados Unidos para asistir al “Argentina Week” en Nueva York , invitado por el presidente Javier Milei . Finalmente, el mandatario no estará en la ceremonia para cumplir su compromiso internacional.

Según informaron las autoridades provinciales, el acto central y el show de Luciano Pereyra se realizarán el domingo , mientras que la repetición del espectáculo se trasladará al miércoles . En tanto, el tradicional desfile de la Vía Blanca de las Reinas se mantiene para la noche del viernes, tal como estaba previsto.

La posibilidad de suspender el espectáculo venía siendo analizada desde las primeras horas del día. Incluso, las lluvias registradas el jueves ya habían obligado a suspender uno de los ensayos generales .

Alfredo Cornejo Fiesta de la Vendimia Por primera vez en la historia, el gobernador no estará presente en la coronación de la nueva reina nacional.

El meteorólogo Carlos Bustos advirtió que las probabilidades de tormentas para el sábado por la noche eran muy altas, especialmente a partir de las 20 horas en la ciudad de Mendoza y el piedemonte.

“Se viene algo bastante complicado. Los mapas meteorológicos muestran una probabilidad muy alta de lluvias y tormentas para la noche”, explicó en declaraciones radiales.

Según el pronóstico, el sábado se presentará mayormente nublado con posibilidad de lloviznas aisladas y una máxima cercana a los 27 grados, mientras que el domingo continuará inestable pero con tendencia a mejorar hacia la noche, lo que permitiría realizar el espectáculo.

Vendimia 2026, en medio de la peor crisis del sector en dos décadas

La celebración de este año se desarrolla en un contexto complejo para la industria vitivinícola. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), hasta fines de febrero la cosecha registraba una caída interanual del 26%, con más de 800.000 quintales menos respecto al mismo período de 2025.

Las proyecciones de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) también anticipan una merma general del 17% en la producción.

La situación impacta especialmente en la cepa insignia del país: el malbec, cuya cosecha podría caer cerca de 30%, mientras que el conjunto de uvas tintas registraría una baja cercana al 27%.

En paralelo, la actividad industrial también muestra señales de enfriamiento. En Mendoza, solo un tercio de las bodegas inscriptas comenzó las tareas de elaboración, mientras que en San Juan varios productores advierten que algunas plantas podrían no abrir por problemas de financiamiento.

Sin embargo, desde el sector destacan que el bajo stock vínico y la recuperación de las exportaciones podrían ayudar a recomponer los precios. En enero, las ventas externas de vino crecieron 17,9% interanual, impulsadas por un fuerte aumento en el vino a granel (59,1%) y en el mosto concentrado (37,7%).

Pese al complejo escenario productivo, la Vendimia continúa con sus actividades en distintos puntos de la provincia, con celebraciones populares en los departamentos y eventos que convocan a miles de personas. Uno de los más recientes fue el Festival de la Cosecha, que reunió a cerca de 10.000 asistentes en un espectáculo que combinó música sinfónica y rock.