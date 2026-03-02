La joya oculta de Mendoza llena de aventura y adrenalina para divertirse en familia

El rincón mendocino es una de las paradas obligatorias que tiene la provincia.

Mendoza siempre tiene un as bajo la manga para los que buscan hacer turismo y salir un poco de la rutina. Más allá de las bodegas y los caminos clásicos, hay un rincón escondido entre las montañas que mezcla a la perfección el descanso total con un buen golpe de adrenalina .

Este pequeño pueblo mendocino se convirtió en el plan ideal para ir en familia o con amigos durante cualquier época del año. Hacerse una escapada hasta acá garantiza unos días de desconexión absoluta sin tener que viajar demasiado lejos de la ciudad.

Este paraje escondido está en el departamento de Luján de Cuyo , justo en el límite con Las Heras . Su ubicación a más de 1.200 metros de altura en la precordillera le da un clima especial y vistas increíbles.

Toda la zona está atravesada por el Río Mendoza, que le da vida al paisaje y es el corazón del lugar. Esta geografía tan particular es la que permite que se puedan hacer tantas actividades distintas al aire libre sin tener que moverse mucho.

El principal imán para el turismo son sus famosas termas , un parque enorme que abre todo el año. El lugar cuenta con un montón de piletas de piedra con agua caliente, quinchos, parrillas y hasta un sector para tomar cerveza artesanal.

Pero no todo es relax, porque los que buscan más acción tienen opciones de sobra. La zona está preparada para hacer rafting, tirarse en tirolesa, salir a andar a caballo o a caminar por los senderos de los cerros.

Para los más valientes de la familia, el plato fuerte es el puenting, con saltos al vacío desde 30 metros de altura. Y si la idea es bajar un cambio, siempre se puede cruzar el puente colgante histórico y probar la comida de los puestos locales.

Cómo ir hasta Cacheuta

Saliendo en auto desde la Ciudad de Mendoza, el viaje es directo y se hace en menos de una hora. La opción más rápida para quienes hacen turismo desde la capital es agarrar el Corredor del Oeste hacia el sur.

Una vez en esa vía, hay que enganchar directamente con la Ruta Provincial 82. Este camino asfaltado va bordeando el río durante casi todo el trayecto y te deja exactamente en la entrada principal de Cacheuta.