Detuvieron a un celador acusado de abusar de la alumna que se atrincheró con un arma en un colegio de Mendoza









Seis meses después, la investigación dio un giro con la detención del empleado, acusado de presunto abuso sexual. La Justicia analizará su imputación y prevé una nueva declaración de la adolescente en cámara Gesell.

Seis meses después, el caso que se inició cuando una alumna de 14 años se atrincheró con un arma de fuego en un colegio de Mendoza dio un giro inesperado: efectivos policiales de la ciudad de La Paz detuvieron al celador del establecimiento, acusado por la menor de presunto abuso sexual.

El arresto, que se concretó el pasado viernes, fue dispuesto por la fiscal Laura Nieto, a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales. El hombre fue señalado por la adolescente durante entrevistas mantenidas con profesionales de salud mental tras el hecho ocurrido el 10 de septiembre, cuando permaneció durante seis horas dentro del colegio y efectuó varios disparos.

Giro en la causa de la alumna que se atrincheró en un colegio de Mendoza con un arma Según trascendió en medios locales, la joven reiteró en una de las últimas evaluaciones psicológicas que había sido víctima de abuso por parte de un celador de la institución. Esa versión ya había sido mencionada en los primeros encuentros con especialistas, aunque en ese momento se había desestimado.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, el día en que se atrincheró la estudiante habría concurrido armada al colegio en busca del acusado, quien ese día no se encontraba trabajando. El arma utilizada pertenecía a su padre, un comisario, y habría sido sustraída por la menor.

Tras el incidente, que obligó a evacuar por completo el edificio y generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa mendocina, la adolescente recibió asistencia del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y de psicólogos especializados. A partir de sus declaraciones se radicó la denuncia que derivó en la detención del empleado escolar.

En las próximas horas, el acusado será indagado y la Justicia deberá definir su situación procesal. Además, se prevé que la joven brinde una nueva declaración en cámara Gesell para profundizar detalles sobre los hechos denunciados. En un primer momento, las hipótesis apuntaban a posibles situaciones de bullying, grooming o conflictos con docentes. Con el avance de la investigación, la causa tomó otro rumbo y ahora se centra en la denuncia por presunto abuso.

