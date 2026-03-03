Un turista francés murió durante una excursión de alta montaña en Mendoza + Seguir en









Tenía 35 años y se encontraba en una zona de difícil acceso, en la región de Cajón de Arenales. La víctima experimentó síntomas que coincidían con un edema pulmonar, debido a las grandes alturas.

El hombre tenía 35 años y se encontraba en una zona de difícil acceso en la precordillera andina. Gentileza: Cadena 3

Un hombre murió en Mendoza tras sufrir una descompensación durante una excursión de alta montaña en la ciudad de Tunuyán. Se trata de un turista francés, que se encontraba en una zona conocida como el Cajón de Arenales, más allá del Refugio Portinari.

Este valle de escalada es un área de difícil acceso en la precordillera andina, a la que debe accederse con cierto nivel de profesionalismo en el deporte. El medio local Diario UNO informó que la víctima experimentó síntomas que coincidían con un edema pulmonar, habitual debido a las alturas en esa zona.

Mendoza: un turista francés murió durante una excursión en alta montaña La alerta a las autoridades llegó a través de un llamado al 911 a alrededor de las 15 de este lunes, que informó sobre un hombre con “dificultad respiratoria”. El operativo de rescate terrestre se inició rápidamente y participaron efectivos de Gendarmería Nacional —Escuadrón 28 Tunuyán—, personal policial, Guardaparques, UPRAM, Bomberos y Policía Turística.

El hombre —identificado como Joel Oliver, de 35 años—, se encontraba acompañado por otra persona al momento del incidente. Pese a los esfuerzos de los equipos de rescate, horas más tarde, el personal de Gendarmería confirmó el deceso del andinista. A partir de ese momento, la Oficina Fiscal correspondiente intervino para las actuaciones de rigor y el levantamiento del cuerpo.

