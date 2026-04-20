De "Esperando la carroza" a "Nada": dónde ver las mejores películas y series de Luis Brandoni

Para recordarlo como se merece —frente a la pantalla—, una guía con algunos de sus trabajos más memorables y las plataformas donde podés encontrarlos.

Hoy es un día triste para la cultura argentina. Con la partida de Luis Brandoni este 20 de abril de 2026, se cierra un capítulo fundamental de nuestra identidad artística. "Beto" no fue solo un actor; fue el rostro de la clase media, el eco de nuestras frustraciones políticas y la risa necesaria en los momentos más oscuros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para recordarlo como se merece —frente a la pantalla—, una guía con algunos de sus trabajos más memorables y las plataformas donde podés encontrarlos hoy mismo.

El pilar del grotesco criollo. Brandoni interpreta a Antonio Musicardi, el hijo "exitoso" (y algo turbio) que lidia con la supuesta muerte de su madre. Sus frases son parte del ADN nacional.

En plena crisis de 2001, un grupo de vecinos busca recuperar sus ahorros estafados. Brandoni brilla como Fontana, el anarquista del pueblo que aporta la mística y el plan maestro.

La primera película argentina nominada al Oscar. Basada en la novela de Mario Benedetti, Brandoni interpreta a Esteban, el hijo mayor de un hombre que redescubre el amor en la madurez. Un drama sensible y necesario.

De qué trata La odisea de los giles.jpg

Director: Sergio Renán.

Sergio Renán. Protagonistas: Héctor Alterio, Ana María Picchio, Luis Brandoni, Marilina Ross, Aldo Barbero, Juan José Camero, Carlos Carella, Luis Politti, Antonio Gasalla, Cipe Lincovsky y Oscar Martínez.

Héctor Alterio, Ana María Picchio, Luis Brandoni, Marilina Ross, Aldo Barbero, Juan José Camero, Carlos Carella, Luis Politti, Antonio Gasalla, Cipe Lincovsky y Oscar Martínez. Dónde verla: MUBI y YouTube

Darse cuenta (1984)

Un clásico de la post-dictadura. Brandoni encarna a un médico que, en un hospital público devastado, decide luchar por la vida de un paciente joven cuando todos los demás lo dan por perdido.

Director: Alejandro Doria.

Alejandro Doria. Protagonistas: Luis Brandoni, China Zorrilla, Dora Baret y Luisina Brando.

Luis Brandoni, China Zorrilla, Dora Baret y Luisina Brando. Dónde verla: YouTube

Parque Lezama (2026)

Su último gran regalo al cine, estrenado hace apenas unas semanas en streaming tras años de éxito teatral. Una historia conmovedora sobre la amistad, la vejez y la resistencia de dos hombres en un banco de plaza.

Director: Juan José Campanella.

Juan José Campanella. Protagonistas: Luis Brandoni y Eduardo Blanco.

Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Dónde verla: Netflix.

parque lezama1

Las 5 series para maratonear con Brandoni

Nada (2023)

Una miniserie deliciosa (literalmente). Brandoni es Manuel Tamayo Prats, un crítico gastronómico en decadencia que debe contratar a una empleada doméstica para reordenar su vida. El duelo actoral con Robert De Niro es histórico.

Directores: Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Mariano Cohn y Gastón Duprat. Protagonistas: Luis Brandoni, Majo Cabrera y Robert De Niro.

Luis Brandoni, Majo Cabrera y Robert De Niro. Dónde verla: Disney+.

Nada Brandoni De Niro.webp

Un gallo para Esculapio (2017)

En este crudo relato sobre las riñas de gallos y los piratas del asfalto, Brandoni interpreta a Chelo Esculapio, un veterano líder de una banda con códigos de otra época. Un papel que le valió el reconocimiento de las nuevas generaciones.

Director: Bruno Stagnaro.

Bruno Stagnaro. Protagonistas: Peter Lanzani, Luis Brandoni, Luis Luque, Julieta Ortega, Ariel Staltari y Eleonora Wexler.

Peter Lanzani, Luis Brandoni, Luis Luque, Julieta Ortega, Ariel Staltari y Eleonora Wexler. Dónde verla: HBO Max y CineAR.

El hombre de tu vida (2011)

Brandoni interpreta al Padre Francisco, el confidente y guía espiritual de Hugo (Guillermo Francella), en esta comedia dramática sobre un hombre que trabaja estafando mujeres en una agencia de citas por necesidad.

Director: Juan José Campanella.

Juan José Campanella. Protagonistas: Guillermo Francella, Mercedes Morán y Luis Brandoni.

Guillermo Francella, Mercedes Morán y Luis Brandoni. Dónde verla: Netflix.

image

Mi Cuñado (1993-1996)

Un clásico absoluto de la televisión de los 90 que hoy vive una segunda juventud digital. Brandoni es Roberto Falcón, un hombre conservador cuya paz se ve alterada por la llegada de su cuñado "Chiqui" (Darín), un vago encantador. Una clase magistral de timing cómico.

Director: Gaita Aragona / Varios.

Gaita Aragona / Varios. Protagonistas: Luis Brandoni, Ricardo Darín, Cecilia Dopaz y Patricia Viggiano.

Luis Brandoni, Ricardo Darín, Cecilia Dopaz y Patricia Viggiano. Dónde verla: YouTube

El Encargado (2022)

Aunque el protagonismo recae en Guillermo Francella, Brandoni tiene una participación recurrente inolvidable como "El Polaco", un indigente culto y amigo del protagonista que vive en la terraza. Su presencia le aporta una capa de nostalgia y melancolía fundamental a la trama.