Mascotas: por qué ronronean los gatos

Marjan Debevere, especialista en conducta felina y celebrity de Instagram con las fotos de sus gatos, arriesga que "parte del misterio en torno al ronroneo es que sólo lo notamos cuando les hacemos cosquillas en donde les gusta, pero también ronronean cuando no estamos presentes, y la cantidad de ese ronroneo varía entre los animales".

"Todos los gatos son diferentes, algunos nunca ronronean y otros los hacen constantemente. He fotografiado más de 3.000 gatos hasta la fecha y no hay dos iguales. He visto mucho ronroneo cuando están muriéndose. El veterinario podrá decir que 'ronronean hasta el final' y la gente presume que es porque están felices. Pero ese no es siempre el caso", evalúa Debevere.

El ronroneo de los gatos como una forma de comunicación

"Estamos apenas empezando a entenderlo y hay muchas más preguntas que respuestas", explica Gary Weitzman, veterinario y director ejecutivo de la Sociedad Humana de San Diego, quien señala: "A pesar de que el ronroneo generalmente representa felicidad, también puede expresar nerviosismo, miedo y estrés. De todos modos, la mayoría de las veces es un indicador del primero".

"Se ha especulado durante décadas que el ronroneo era una forma de comunicación. A comienzos de 2000, manejamos la hipótesis de que el ronroneo tenía otros propósitos. Es probable que tenga que ver con comunicación, apaciguamiento y curación", indica Weitzman.

Los gatos empiezan a ronronear a los pocos días de nacidos, lo que ayuda a la madre a localizarlos para alimentarlos. Esto puede seguir en algunos gatos adultos que ronronean cuando comen, o que lo hacen antes para comunicarle al humano que es hora de comer.

Algunos gatos ronronean alto cuando investigan su entorno, también cuando están sobresaltados, o bien, después de un momento de estrés como cuando los persigue un perro.

Entre más ha investigado la ciencia el ronroneo, parece haber descubierto más. "Los investigadores han registrado 'ronroneos ordinarios' y ronroneos que pedían alimento de sus dueños", dice Celia Haddon, experta en comportamiento felino.

Sam Watson, un científico de la sociedad protectora de animales británica RSPCA, dice que todavía hay poca claridad de cómo los gatos ronronean entre ellos mismos en estado salvaje, aunque es aparente que ronronean cuando se acicalan mutuamente. "Podría haber un ronroneo para 'eso me gusta', otro para 'compartamos recursos'. Hay muchas cosas como esas que desconocemos", afirmó.

El ronroneo de los gatos como una forma de curación

Otra hipótesis que manejan los expertos es que el ronroneo es una acción poderosa de curación. Se cree que las vibraciones producidas por esa actividad rejuvenecen físicamente, es decir, una manera en la que el gato se cura del estrés.

Por eso es que vemos a los gatos ronronear con aparente felicidad cuando duermen la siesta. En realidad es una manera de "autosanación". Posiblemente, estos felinos adaptaron su comportamiento normal -que actualmente involucra mucho descanso- como una manera de evitar lesiones por esfuerzo excesivo.

El ronroneo se desarrolló como una manera de baja energía que mantiene a los huesos y los tejidos en buena condición mientras descansan.

Y el ronroneo podría no ser de beneficio exclusivo de los gatos. El acariciar un gato ha sido considerado durante mucho tiempo como una forma de aliviar el estrés -tener un gato podría reducir el riesgo de un derrame cerebral o enfermedad cardíaca hasta en un tercio. Esas frecuencias a las que un gato ronronea bien podrían estar beneficiándonos.