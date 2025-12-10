Gobierno presentó una hoja de ruta para impulsar el desarrollo espacial argentino + Seguir en









Las Bases incluyen la creación de un Hub Espacial Nacional que integre capacidades científicas, tecnológicas e industriales.

Buscan la consolidación de la Argentina como plataforma formativa de aspirantes a astronautas. Depositphotos

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, presentó este miércoles las Bases para el Desarrollo Espacial Argentino en el Centro Cultural de la Ciencia, junto a representantes de las empresas más destacadas del sector espacial nacional.

Durante el anuncio, el secretario Genua destacó: “Esta iniciativa es resultado de encuentros con expertos y referentes que vienen impulsando uno de los sectores más estratégicos de la Argentina. Gracias a ellos, construimos esta hoja de ruta que estamos presentando”.

“Argentina necesita un nuevo plan espacial que esté a la altura de las transformaciones tecnológicas que vivimos. Por eso, vamos a presentar un plan espacial, esta vez, elaborado con todo el ecosistema, donde los emprendedores, las empresas y el talento argentino sean protagonistas y lideren el crecimiento de la economía espacial argentina” afirmó Genua.

Por otra parte, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional también trabajó en la elaboración de las Bases. Su titular, Diego Sucalesca, expresó al respecto: “Argentina tiene un potencial enorme en materia desarrollo espacial, un sector al que la Agencia considera estratégico cuando establece acciones de promoción que posibiliten la llegada de inversiones extranjeras y profundicen el proceso de internacionalización de las empresas nacionales”.

Participaron del evento empresarios, emprendedores, estudiantes, el equipo argentino campeón del Mundial 2025 de la Competencia Internacional de Ingeniería Aeroespacial (CanSat), representantes de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), VENG, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) y otras autoridades nacionales. Además, la aspirante argentina a astronauta, Noel de Castro, estuvo presente de manera virtual.