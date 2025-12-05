El Hospital Pirovano realizó la primera cirugía con realidad aumentada de la Ciudad: cómo se llevó a cabo

El procedimiento logró la resección de sarcoma sinovial, que permitió extirpar un tumor maligno. El médico Gabriel Damiano estuvo a cargo del equipo.

El Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires realizó la primera cirugía con realidad aumentada de todo el sistema de salud pública porteña. El procedimiento logró la resección de sarcoma sinovial, que permitió extirpar un tumor maligno alojado en la mandíbula del paciente.

La operación fue posible gracias a la superposición de un holograma reconstruido a partir de tomografías y resonancias magnéticas, lo que le permitió al equipo de cirujanos visualizar la anatomía del paciente en tiempo real. La tecnología que se usa en el hospital de Coghlan permite localizar huesos, venas, arterias, nervios, órganos y tumores con precisión milimétrica, antes de realizar una incisión profunda.

En noviembre, el médico Gabriel Damiano , jefe de Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Pirovano, llevó a cabo el primer procedimiento. Desde entonces, en menos de un mes llevan hechas tres cirugías.

“Este avance es el resultado del fuerte compromiso de la Ciudad con el sistema de salud pública. Vamos a seguir impulsando un servicio sanitario de calidad, universal, solidario y gratuito con prioridad para los porteños”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Lo acompañaron el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el director del Hospital Pirovano, Hernán Filippo; entre otras autoridades.

El trabajo fue llevado a cabo por el equipo del cirujano Damiano junto al médico especialista en cirugía asistida por computadora Lucas Ritacco. Ellos lograron un resultado innovador que posiciona a Buenos Aires como referente en la aplicación de herramientas tecnológicas que aumentan las posibilidades de éxito de las cirugías y acortan los tiempos postoperatorios.

En el proceso utilizan herramientas como impresión 3D, navegación óptica y gafas de realidad aumentada. “Esta es la tecnología justa”, explicó Damiano.

cirugía realidad aumentada

Esta herramienta brinda información valiosa para la toma de decisiones antes y durante la intervención. El procedimiento se valida mediante un navegador quirúrgico, lo que garantiza la exactitud de los pasos y la seguridad del paciente.

“Lo que logramos en el Pirovano expresa la transformación que estamos impulsando en todo el sistema de salud: sumar tecnología de vanguardia y fortalecer a nuestros equipos. Este avance refleja el talento y la preparación que permiten a la Ciudad trabajar con estándares internacionales y brindar intervenciones cada vez más seguras y precisas”, explicó el ministro Quirós.

En el Hospital Pirovano se realizan por año más de 100 mil intervenciones y más de 2.500 cirugías. El Jefe de Gobierno supervisó esta mañana las obras en la sala de shock room que ahora cuenta con cinco nuevas camas. También se inauguró una sala de procedimientos con mesa para cirugías y un depósito para equipos, y se amplió el acceso y la oficina del jefe de servicio.

fernan quiros, jorge macri

Además se avanza sobre un espacio destinado originalmente al grupo terapéutico “Hermanas Hospitalarias” que fue cedido para mudar el sector administrativo de la planta baja del pabellón de ingreso, liberar espacio en la guardia y ampliar los consultorios ambulatorios. Y continúa en ejecución la refuncionalización del área de atención que incluye ocho consultorios, un triage, una sala de yesos y otros espacios.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirman que la salud pública "es una de las prioridades de la gestión". En lo que va del año llevan destinados más de $76.000 millones para mejorar la infraestructura, el equipamiento tecnológico y los servicios de atención en los hospitales. Es el segundo año consecutivo de mayor inversión en salud.