El conurbano bonaerense hecho maqueta: se inspiró, lo creó a escala y es furor

Quien conozca el conurbano se dará cuenta, se sorprenderá al visualizar las imágenes, y se aferrará a aquel recuerdo nostálgico que vivió en algún momento de su vida.

maqueta 5.jpg

En diálogo con Ámbito, Adrián narra el origen de la creación, cómo fue creciendo esta hermosa locura y los proyectos que tiene en mente para continuar desandando su verdadera pasión.

“Decidí crear esta maqueta porque soy coleccionista de autos en escala; existe una juntada grande que se hace cada cierto tiempo, y ahí, participé de un concurso de diagramas de barrios de Buenos Aires. Uno iba a hacer uno de Flores, y a mí se me ocurrió hacer el conurbano. Yo suelo andar por el Oeste, San Justo y demás, donde existen lugares abandonados, calles de tierra, el remis, el kiosco, situaciones que me motivaron para plasmarlo en escala”, recordó.

En cuanto a los materiales que utiliza, el joven agrega que la situación económica “no es la mejor”, y no cuenta con todos los materiales, pero se la rebusca para lograrlo. “Encontraba una chapa oxidada, la lijaba y le sacaba el óxido. Después lograba aplicar moho, ramas, tierra real, y más; traté de incorporar algunos matices para que tenga más realismo”.

En qué barrios se inspiró

Adrián explica que “no es un barrio real, son distintas partes de distintos barrios. La Comisaría, por ejemplo, es la copia exacta de la de Palomar. Después, las calles picantes pertenecen a Laferrere, Virrey del Pino, y distintas situaciones extrañas que me voy encontrando. Todos los días me encuentro situaciones bizarras, cómicas. Una casa de tres pisos que en el segundo cuenta con una pileta de plástico, una antena de DirecTV reemplazando un tacho de basura y mucho más”.

maqueta 4.jpg

Asimismo, señaló que en su búsqueda, se topó con “un auto de 250 mil dólares en San Justo, y al lado un auto destruido, destartalado, era un Peugeot 504. Esos matices me inspiran a reflejar ese color particular con el que cuenta el conurbano”.

Cómo comenzó

“Comencé coleccionando los autos que venden en los puestos de diario. Quería hacer un patrullero de policía; me pidieron para realizar uno chocado, todo roto, y así empecé, con una Hilux de la Policía Bonaerense, y me fueron conociendo más. Hice más patrulleros, algo que uno ve a diario y no paré”, admitió.

patrullero maqueta.jpg

Y no dudó: “El conurbano es una fuente inagotable de ideas, tengo en mente otra persecución menos violenta, tipo Rápido y Furioso, también un corte y protesta con todos los condimentos, la gente lo va a disfrutar y yo también. El conurbano es uno de mis gustos más grandes”.

Quien quieras seguirlo en sus redes sociales puede encontrarlo como Nash_customs92 (Instagram) y nashcustom92 (TikTok).