El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires desempeña un rol crucial en la seguridad social de miles de bonaerenses. Cada mes, el organismo trabaja para garantizar que los jubilados que dedicaron su vida al servicio público y otros sectores laborales reciban sus haberes de manera eficiente y organizada.
La fecha fundamental que todos los jubilados y pensionados de IPS tienen que conocer
El organismo confirmó estos días importantes para todos los beneficiarios bonaerenses. De qué se trata.
-
Quiénes pueden acceder al pago de $2.486.347 de ANSES en marzo 2026
-
El gobierno le abre la puerta a la propuesta de una jubilación anticipada en la construcción
Para los jubilados y pensionados de la provincia, la previsibilidad financiera es clave al momento de planificar sus gastos mensuales. En este sentido, y tras la espera de los beneficiarios, las autoridades del organismo han anunciado que ya está oficialmente confirmado el calendario de pagos correspondiente al mes de febrero.
IPS: calendario de pagos del mes de febrero 2026 para jubilados y pensionados
El cronograma de pagos se encuentra organizado en dos jornadas consecutivas para asegurar una atención fluida. El primer turno de pago se realizará el jueves 27 de febrero, día en el que percibirán sus haberes los beneficiarios de pensiones sociales no contributivas y aquellos jubilados y pensionados cuyos documentos finalicen en los números 0, 1, 2 y 3.
La segunda jornada de pagos tendrá lugar el viernes 28 de febrero, completando el esquema con los jubilados y pensionados que poseen documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es importante destacar que, para quienes opten por el cobro presencial, la fecha límite para el pago por ventanilla se ha establecido para el próximo 24 de marzo de 2026.
Dejá tu comentario