La fecha fundamental que todos los jubilados y pensionados de IPS tienen que conocer + Seguir en









El organismo confirmó estos días importantes para todos los beneficiarios bonaerenses. De qué se trata.

El IPS confirmó el calendario de pagos de febrero. Imagen: Freepik

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires desempeña un rol crucial en la seguridad social de miles de bonaerenses. Cada mes, el organismo trabaja para garantizar que los jubilados que dedicaron su vida al servicio público y otros sectores laborales reciban sus haberes de manera eficiente y organizada.

Para los jubilados y pensionados de la provincia, la previsibilidad financiera es clave al momento de planificar sus gastos mensuales. En este sentido, y tras la espera de los beneficiarios, las autoridades del organismo han anunciado que ya está oficialmente confirmado el calendario de pagos correspondiente al mes de febrero.

Jubilados del IPS Todo lo que tenés que saber del calendario de pagos de febrero. Imagen: IPS IPS: calendario de pagos del mes de febrero 2026 para jubilados y pensionados El cronograma de pagos se encuentra organizado en dos jornadas consecutivas para asegurar una atención fluida. El primer turno de pago se realizará el jueves 27 de febrero, día en el que percibirán sus haberes los beneficiarios de pensiones sociales no contributivas y aquellos jubilados y pensionados cuyos documentos finalicen en los números 0, 1, 2 y 3.

La segunda jornada de pagos tendrá lugar el viernes 28 de febrero, completando el esquema con los jubilados y pensionados que poseen documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es importante destacar que, para quienes opten por el cobro presencial, la fecha límite para el pago por ventanilla se ha establecido para el próximo 24 de marzo de 2026.

