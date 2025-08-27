Ya está confirmado que para el mes de septiembre 2025, volverá a acreditarse la Tarjeta Alimentar, que acompaña a miles de familias en todo el país. Lo mejor de todo es que este mismo refuerzo se suma a los haberes de las asignaciones sociales y está destinado de manera exclusiva a la compra de comida y bebidas de la canasta básica.
Guía ANSES paso a paso: cómo saber si cobro la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025
Esto es todo lo que tenés que conocer sobre los pagos, montos y requisitos para acceder a la ayuda alimentaria en el noveno mes del año.
Para todo quien reciba este beneficio, es fundamental conocer como es que se consultan los depósitos, qué montos corresponden este mes y cuáles son los grupos habilitados a percibirla.
Monto de la AUH de ANSES en septiembre 2025
La Asignación Universal por Hijo (AUH) sigue siendo hasta hoy en día una de las prestaciones fundamentales de ANSES. En septiembre los importes a cobrar son:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065. De ese total, ANSES retiene un 20% hasta que se presente la Libreta AUH. Por ende, el monto que efectivamente cobran las familias va ser de $92.052 por hijo.
- AUH por Hijo con Discapacidad: Van a cobrar $374.744.
- Asignación por Embarazo para Protección Social: Van a cobrar $115.065.
Tarjeta Alimentar: quiénes pueden acceder
El beneficio está dirigido a sectores específicos que necesitan ayuda para poder garantizar la alimentación de los más chicos. Entonces los grupos que reciben la Tarjeta Alimentar son:
- Madres o padres que cobran la AUH por hijos de hasta 14 años.
- Personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).
- Familias con hijos con discapacidad sin límite de edad, titulares de AUH.
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres con siete hijos o más.
La acreditación se hace de manera automática junto con el pago de la prestación principal, sin necesidad de trámites adicionales.
Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES
Aunque los valores están desde junio de 2024, en septiembre 2025 los montos de este beneficio son:
- Un hijo o embarazo: $52.250
- Dos hijos: $81.936
- Tres o más hijos: $108.062
El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria asociada a la AUH, AUE o PNC, y se puede usar con la tarjeta de débito o retirarse por cajero automático.
