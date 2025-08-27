Guía ANSES paso a paso: cómo saber si cobro la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

Esto es todo lo que tenés que conocer sobre los pagos, montos y requisitos para acceder a la ayuda alimentaria en el noveno mes del año.

La Tarjeta Alimentar se va a renovar en septiembre 2025.

Ya está confirmado que para el mes de septiembre 2025, volverá a acreditarse la Tarjeta Alimentar , que acompaña a miles de familias en todo el país. Lo mejor de todo es que este mismo refuerzo se suma a los haberes de las asignaciones sociales y está destinado de manera exclusiva a la compra de comida y bebidas de la canasta básica.

Para todo quien reciba este beneficio, es fundamental conocer como es que se consultan los depósitos, qué montos corresponden este mes y cuáles son los grupos habilitados a percibirla.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) sigue siendo hasta hoy en día una de las prestaciones fundamentales de ANSES. En septiembre los importes a cobrar son:

Tarjeta Alimentar: quiénes pueden acceder

El beneficio está dirigido a sectores específicos que necesitan ayuda para poder garantizar la alimentación de los más chicos. Entonces los grupos que reciben la Tarjeta Alimentar son:

Madres o padres que cobran la AUH por hijos de hasta 14 años.

Personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Familias con hijos con discapacidad sin límite de edad, titulares de AUH.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres con siete hijos o más.

La acreditación se hace de manera automática junto con el pago de la prestación principal, sin necesidad de trámites adicionales.

Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES

Aunque los valores están desde junio de 2024, en septiembre 2025 los montos de este beneficio son:

Un hijo o embarazo: $52.250

$52.250 Dos hijos: $81.936

$81.936 Tres o más hijos: $108.062

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria asociada a la AUH, AUE o PNC, y se puede usar con la tarjeta de débito o retirarse por cajero automático.