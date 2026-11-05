Las mujeres trans agredidas en Palermo rompieron el silencio: "Fueron como 200 atacantes"

Dos de las trabajadoras sexuales contaron en un streaming algunas de las consecuencias del ataque. Aclararon que los agresores fueron más que los vistos en los videos virales y que algunas de sus compañeras terminaron con puntos en la cabeza.

“A cinco realmente nos rompieron la cabeza. Tengo una amiga que tiene cinco puntos en la cabeza", detallaron en el streaming.

Las mujeres trans agredidas en los Bosques de Palermo rompieron el silencio en las últimas horas, al asegurar que los atacantes lejos de ser 50 hombres, "fueron 200". Se trata de Lana y Valentina, quienes hablaron en un streaming de lo que vivieron junto a sus compañeras luego de ser abordadas por un grupo organizado.

Ambas víctimas dialogaron con el youtuber Martín Cirio sobre el horror que sufrieron, en medio de la situación que ya atraviesan las trabajadoras sexuales al momento de ejercer.

En ese sentido, Valentina aseguró: “Soy la más golpeada, porque estoy tapada. Tenemos muchas compañeras a las que les han roto la cabeza. Es un poco shockeante ver ahora toda la repercusión que hay, con tanto odio, tanta violencia y tanta agresividad de parte de jóvenes y adolescentes".

La mayoría de los agresores fueron menores de edad, según relató: "Eran un grupo aproximadamente de 200 personas; se habla de que fueron 50 o 40, pero no, fueron más o menos 200 en bicicleta. No se puede dimensionar la cantidad (...) el bosque es grande, pero en esa esquina había diez chicas, que fuimos las más golpeadas”.

Por su lado, su compañera Lana complementó con que en el video que circuló en redes se veía muy poca gente, "pero eran mucho más (...) todo lo cubrían las bicicletas, las chicas tenían que correrse al costado”.

La mayoría de los agresores fueron menores de edad, según relataron Lana y Valentina.

El ataque ocurrió en la madrugada del domingo, luego de una bicicleteada nocturna convocada para el 31 de octubre con un recorrido previsto entre el skatepark de Aeroparque y Núñez. Un grupo ajeno a esa convocatoria desvió a parte de los participantes hacia los bosques.

“A cinco realmente nos rompieron la cabeza. Tengo una amiga que tiene cinco tajos, cinco puntos en la cabeza. Hay un video, yo lo tengo, en el que me pegan con un palo; llegué a agarrarlo para defenderme, porque si me quedaba en el piso me mataban y no estaría contándola acá. Fueron a todo. Además, fue armado, premeditado, porque se organizaron: en la zona roja no hay botellas, palos, fierros ni piedras”, relató Valen.

Las chicas relataron que se encontraban trabajando cuando el grupo dio recorrió la zona para "decidir cómo actuar". Las 200 bicicletas mencionadas recorrieron todo el circuito y, al otro lado del bosque, "empezaron a molestar": "Les tocaban la cola a las chicas, las golpeaban, intentaban robarles la cartera. (...) se detuvieron en Alcorta y avenida Los Ombúes, pararon a otras chicas y ahí empezó todo”, continuaron.

Violento ataque a mujeres trans en Palermo: entre 50 y 60 jóvenes atacaron a trabajadoras sexuales y se burlaron en redes

Un grupo de entre 50 y 60 adolescentes y jóvenes atacó a golpes a mujeres trans que trabajan en los Bosques de Palermo, durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. Los agresores, en su mayoría a bordo de bicicletas, rodearon a las víctimas y las golpearon con palos, conos de tránsito y escobas, mientras registraban la secuencia con sus teléfonos celulares.

Según reconstruyeron las víctimas, el episodio comenzó con burlas y provocaciones por parte de los jóvenes. Después de una primera confrontación verbal, los agresores se retiraron y regresaron con distintos elementos para concretar el ataque físico.

Las imágenes fueron difundidas posteriormente en Instagram y TikTok bajo la consigna "A correr los trabas", acompañadas de emojis de risa. La violencia no terminó con la publicación de los videos: uno de los presuntos agresores volvió a burlarse de lo ocurrido en redes sociales con un mensaje en el que escribió: "Me dicen ahora el matatrans", en referencia al ataque contra las mujeres trans y travestis.