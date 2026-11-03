Tarjeta SUBE en noviembre 2026: cuál es el monto máximo y saldo negativo y cómo viajar con descuento

La Tarifa Social Federal reduce un 55% el valor del boleto para los pasajeros que cumplen los requisitos y tienen el beneficio activo.

El sistema permite mantener hasta $40.000 de crédito y acceder a un monto de emergencia cuando se agota el saldo disponible para viajar.

La tarjeta SUBE sigue siendo el principal medio de pago para millones de pasajeros del transporte público nacional. Además de utilizarla para abonar los viajes, los usuarios pueden consultar sus movimientos, acreditar cargas desde el celular y acceder a beneficios según su situación social.

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El sistema también contempla alternativas para quienes se quedan sin crédito y descuentos para quienes combinan distintos servicios durante un mismo recorrido. Para aprovechar esas herramientas, es importante conocer las condiciones de uso y mantener los datos de la tarjeta actualizados.

El saldo máximo permitido en una SUBE es de $40.000 . Ese es el límite total que puede acumular la tarjeta, independientemente de que el usuario haga una o varias cargas. Si las operaciones superan ese monto, el excedente queda pendiente y puede acreditarse cuando haya espacio disponible en la tarjeta.

En las cargas electrónicas , el máximo por operación es de $30.000 . Entonces, quienes necesiten sumar una cantidad mayor deben realizar más de una transacción , siempre respetando el tope de $40.000 de saldo acumulado.

Por otro lado, el saldo de emergencia , también conocido como saldo negativo, permite viajar aunque la tarjeta no tenga crédito suficiente. El límite vigente es de $1.200 para colectivos, trenes y subtes. Una vez alcanzado el límite , la tarjeta no permite pagar nuevos viajes hasta que el usuario vuelva a cargar saldo.

Gobierno de la Ciudad

Cómo registrar la SUBE para viajar con descuento

Registrar la tarjeta permite acceder a la Tarifa Social Federal, recuperar el saldo ante una pérdida o rotura y consultar los movimientos. El trámite es gratuito y se puede completar desde la página oficial, la aplicación SUBE o de manera presencial en un Centro de Atención.

Para crear una cuenta, el usuario debe ingresar a argentina.gob.ar/SUBE, seleccionar la opción de registro y completar el formulario con sus datos personales y el número de la tarjeta. También puede hacerlo desde la aplicación oficial para Android, por teléfono al 0800-777-SUBE (7823), opción 3, o en un Centro de Atención con el DNI vigente. El descuento del 55% está destinado a grupos que reciben prestaciones o beneficios sociales.

jubilados y pensionados

titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo

beneficiarios de Pensiones No Contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

personal del trabajo doméstico

veteranos de la Guerra de Malvinas

monotributistas sociales

estudiantes del programa Progresar

personas que cobran el seguro por desempleo

beneficiarios de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

Transportes públicos en el AMBA: otras opciones de pago con descuento

En el Área Metropolitana de Buenos Aires también se puede pagar el transporte con tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto. El sistema admite, además, celulares y relojes con tecnología NFC y códigos QR generados desde billeteras digitales. Estas alternativas están habilitadas en los colectivos del AMBA que operan con el sistema SUBE.

Otra opción es la RED SUBE, que aplica descuentos cuando se combinan viajes dentro de un período de dos horas. El segundo viaje tiene una rebaja del 50% y, desde el tercero, el descuento llega al 75%. Para acceder, hay que usar el mismo medio de pago en las combinaciones. El beneficio funciona con SUBE física registrada, SUBE Digital o QR de la aplicación, y puede combinarse con la Tarifa Social Federal en los servicios alcanzados.

Los usuarios que quieran cargar crédito sin acercarse a un comercio pueden hacerlo desde la aplicación SUBE, homebanking, cajeros automáticos o billeteras virtuales. Después deben acreditar el dinero mediante una Terminal Automática, la función NFC de la aplicación en celulares compatibles o el sistema Carga a Bordo en los colectivos habilitados.