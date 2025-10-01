Triple femicidio: uno de los hombres que trabajó en el pozo se desligó de la banda







Es uno de los nueve detenidos. Había llamado a la policía para entregarse y contar su versión de los hechos. Quedó imputado por encubrimiento agravado.

Declaró ante la policía el acusado de haber cavado el pozo donde encontraron a las víctimas.

Uno de los nueve detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela, Ariel Jeremías Alexis Giménez, acusado de haber cavado el pozo donde fueron encontrados los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutierrez declaró ante la Policía bonaerense e intentó desligarse del caso.

El hombre de 29 años quedó detenido el viernes luego de que las autoridades no lo encontraran en su casa durante un allanamiento. Según relató, cuando supo del procedimiento, llamó a la policía para entregarse y contar su versión de los hechos.

La declaración de Ariel Jeremías Alexis Giménez: cuál es su versión de los hechos Según publicó Infobae, Giménez explicó en su declaración que el viernes 19 de septiembre, día de desaparición de las tres víctimas, fue contactado por una pareja que le pidió alquilar un equipo de música porque planeaban una fiesta en la casa ubicada en Chañar y Río Jáchal.

Fue entonces que el joven fue hasta la zona y se encontró a una cuadra del lugar para entregar el parlante y después volvió caminando hasta su casa. A cambio del alquiler del parlante, recibió $30.000 y drogas.

Este intercambio fue alrededor de las 20 horas, poco antes de que las tres jóvenes se subieran a la camioneta Chevrolet Tracker que las trasladó hasta el lugar. Al día siguiente, Giménez volvió a comunicarse con esta pareja ya que no le habían devuelto el parlante. Le propusieron que lo fuera a buscar al mismo lugar y le ofrecieron otra changa.

Una vez que volvió al lugar, le mostraron un pozo a medio tapar en el patio trasero. Según su testimonio, no percibió nada irregular por lo que decidió realizar la tarea, por la que le pagaron $45.000. Luego regresó a su casa con el parlante, la pala y el pico que usó para tapar el pozo, un "regalo" de parte de la pareja. Contó que decidió vender las herramientas a un vecino porque él no las necesitaba. Además, el documento de la causa también confirmó que el detenido informó haber sufrido el robo del celular el domingo siguiente a la desaparición de las víctimas. Luego de su declaración ante la policía, Giménez quedó imputado por encubrimiento agravado. Tras ser interrogado por el fiscal Adrián Arribas, prefirió no hablar. Su testimonio a los policías no tiene validez frente a la fiscalía, tendrá que ratificarlo formalmente.