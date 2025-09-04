Procesaron y embargaron a un amenazador serial: hizo más de 30 llamadas falsas

Había sido detenido el mes pasado. Sin embargo, la investigación continúa.

La Justicia procesó al amenazador serial de Córdoba , quien se caracterizaba por sembrar pánico en los principales aeropuertos del país y en los servicios de emergencia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . Distintas fuerzas irrumpieron en su vivienda al momento de la detención en La Falda .

El sospechoso, identificado como J.M. , fue detenido a mediados del mes pasado y posteriormente procesado en el marco de una investigación de la Policía de la Ciudad , que documentó un accionar sistemático: más de treinta comunicaciones falsas en las que simuló atentados, tiroteos y episodios de alarma pública .

La serie comenzó el 26 de junio , con llamadas sin diálogo. Desde ese momento, los contactos se multiplicaron. “ Se analizaron 35 comunicaciones falsas realizadas entre el 26 de junio y el 22 de julio ”, precisaron fuentes judiciales.

Dentro de esas llamadas se contabilizaron tres amenazas de bomba en aeronaves, dos contra edificios, cuatro simulaciones de tiroteos, tres avisos de auxilio con información inventada y nueve comunicaciones con pedidos ficticios de comida que buscaban confundir a los operadores.

El episodio más crítico ocurrió el 23 de julio , cuando el acusado llamó para advertir que había colocado explosivos en aviones estacionados en el Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza .

“Estas amenazas provocaron demoras en vuelos programados y la activación de recursos de emergencias y policiales”, indicaron los investigadores.

Amenazador serial Córdoba 2 Policía CABA

Algunas de esas comunicaciones fueron realizadas con voces distorsionadas por moduladores y con acentos falsos para engañar a los operadores del 911.

La investigación y el operativo

El caso obligó a coordinar un dispositivo complejo con fuerzas federales y provinciales. La División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad rastreó antenas de telefonía, registros de conexión y movimientos financieros.

Además, se solicitaron datos a compañías tecnológicas internacionales, que aportaron información clave. “El análisis forense integral incluyó la correlación con cuentas virtuales, historial de conexiones y relevamientos en fuentes abiertas”, explicaron fuentes del caso.

Con esas pruebas, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó allanamientos en Córdoba. El procedimiento, que contó con la participación de la PSA, la Policía de la Ciudad y la Policía de Córdoba, culminó con la captura de J.M. y el secuestro de diversos dispositivos electrónicos. “Durante el procedimiento se efectuó un triage in situ que permitió orientar las medidas con inmediatez”, añadieron los investigadores.

Procesamiento y medidas judiciales

El magistrado lo procesó por el delito de intimidación pública reiterada y aplicó un paquete de medidas: arresto domiciliario con tobillera electrónica, prohibición de salir del país, retención de su pasaporte y la obligación de comparecer ante cualquier requerimiento judicial.

Asimismo, dispuso un embargo de $15.000.000 sobre sus bienes. “El monto busca resarcir el perjuicio ocasionado por la movilización de recursos humanos y materiales”, señalaron fuentes judiciales.

Aunque el procesamiento ya fue dictado, el caso no está cerrado. Los peritos analizan los dispositivos incautados para determinar si existieron cómplices o más episodios vinculados a esta serie de amenazas que paralizaron servicios estratégicos. “Sin perjuicio de lo resuelto respecto de este imputado, la investigación continúa en curso”, advirtió el juez Villena en su resolución.