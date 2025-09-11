Maltrato animal en CABA: Endurecen las sanciones con multas millonarias y hasta el arresto







La Legislatura porteña aprobó la reforma del Código Contravencional y de Faltas que contempla el endurecimiento de las sanciones para quienes incurran en Maltrato animal. ¿De cuánto son las multas ahora?

En la Ciudad de Buenos Aires endurecieron las penas contra el maltrato animal.

La Legislatura porteña endureció las sanciones contra el maltrato animal en la Ciudad de Buenos Aires con la creación de un Registro de Maltratadores, multas de hasta 8 millones de pesos, trabajo comunitario y hasta arresto. Así lo dispuso la reforma del Código Contravencional y de Faltas aprobada en el recinto y que alcanza a faltas como el abandono, el hostigamiento y hasta la cría ilegal de animales.



La reforma surge a partir del contexto en donde el maltrato animal fue increscendo. En efecto, según datos oficiales en los últimos cuatro años se registraron en la Ciudad 12.000 casos de maltrato animal y criaderos ilegales. En paralelo, las penas eran muy bajas. A partir de ello, entonces, se aprobó un nuevo marco legal que suma contravenciones y eleva multas.

Si bien no justificado, el aumento del maltrato también fue consecuencia del incremento de mascotas en la Ciudad, un fenómeno que se vio impulsado luego de la pandemia. En la actualidad, se estima que 4 de cada 10 hogares en CABA conviven con un animal e incluso, la cantidad de perros supera a la de niños menores de 10 años.

Las nuevas sanciones contra el Maltrato Animal La ley aprobada se inscribe en el marco del paquete "Ley Huellas" que incluye otros proyectos que contemplan desde la autorización para viajar con mascotas en transporte público hasta la regulación de caniles. Promovida por el legislador Emmanuel Ferrario, la reforma aprobada establece además el destino del dinero recaudado a través de las sanciones contra el maltrato animal: creación y continuidad de programas de bienestar animal.

El nuevo marco legal considera como infracción el abandono de animales en los vehículos y la cría clandestina. Finalmente, contempla las siguientes sanciones:

Multas de hasta 8 millones de pesos

Trabajo comunitario

Arresto

Inhabilitación para convivir o trabajar con animales

Inscripción en el Registro de Maltratadores.