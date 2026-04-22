Hallazgo histórico en Río Negro: científicos del CONICET identifican un cocodrilo terrestre de 85 millones de años + Seguir en









En Paso Córdoba, científicos del CONICET encontraron restos fósiles de un antiguo cocodrilo que vivió en la Patagonia hace 85 millones de años y que aporta nuevas claves sobre su evolución.

Científicos del CONICET trabajaron en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, en Río Negro

Un equipo de investigadores del CONICET realizó un impresionante hallazgo en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, en General Roca, donde fueron descubiertos restos fósiles de un antiguo cocodrilo que habitó la región hace aproximadamente 85 millones de años, aportando nueva información sobre la fauna prehistórica de la Patagonia.

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El descubrimiento se produjo durante una campaña de campo cuando el becario posdoctoral Facundo Riguetti identificó un fragmento de cráneo, lo que dio inicio a una excavación que permitió recuperar vértebras, partes de extremidades y otros elementos del esqueleto. La campaña fue llevada adelante por especialistas y estudiantes del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (Conicet-UNRN) junto a otras instituciones científicas.

Un ambiente extremo en la Patagonia prehistórica De acuerdo con la investigadora Agustina Lecuona, los restos provienen de la Formación Bajo de la Carpa, un ambiente que en el pasado combinaba cursos de agua temporales con extensas zonas áridas, similares a un desierto. Ese contexto fue clave para el desarrollo de adaptaciones particulares en estas especies.

cocodrilo conicet (1) Los restos corresponden a un cocodrilo terrestre que vivió hace aproximadamente 85 millones de años

Un cocodrilo terrestre y diferente a los actuales A diferencia de los cocodrilos modernos, estos animales eran completamente terrestres, más pequeños y alcanzaban cerca de un metro de largo sin contar la cola. Caminaban con las patas ubicadas debajo del cuerpo, lo que les daba una postura más erguida y una movilidad más ágil, similar a la de algunos mamíferos.

El buen estado del fémur y otras piezas permitirá realizar estudios biomecánicos para reconstruir su forma de desplazamiento, su velocidad y el rol que cumplía dentro de su ecosistema. En ese sentido, el hallazgo no solo describe una especie, sino que permite reconstruir su comportamiento. Cocodrilo-05 (1) La especie podría corresponder a Notosuchus terrestris o a una aún no identificada Una pieza clave para entender la diversidad prehistórica Los investigadores no descartan que los restos puedan corresponder a una especie aún no identificada o poco representada en la región, lo que ampliaría el conocimiento sobre la diversidad de cocodrilos prehistóricos en la Patagonia. En la zona, según explicó Lecuona, “se conocen pocas especies de cocodrilos… y en estos casos suelen estar representadas por un único ejemplar”, lo que refuerza la importancia del descubrimiento. En un paisaje donde las rocas funcionan como archivo natural, cada hallazgo en Paso Córdoba permite reconstruir fragmentos de un pasado remoto y profundizar la comprensión de la evolución de los ecosistemas patagónicos.