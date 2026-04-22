CABA prohíbe tirar papelitos en las tribunas de los estadios tras el Superclásico en el Monumental + Seguir en









La decisión fue tomada por el Comité de Seguridad en el Fútbol luego de un principio de incendio en el Monumental durante el recibimiento a River frente a Boca.

El show de papelitos en el Monumental

El Comité de Seguridad en el Fútbol resolvió prohibir de manera inmediata el uso de papelitos en todos los estadios de la Ciudad de Buenos Aires, tras el incidente registrado en el último Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. Durante ese encuentro, un principio de incendio encendió las alarmas, aunque fue controlado rápidamente.

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Desde el organismo explicaron que la medida responde al riesgo concreto que implica este tipo de material en eventos masivos. “No se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos”, indicaron en el comunicado oficial.

Tirar papelitos: una tradición que queda atrás por razones de seguridad La resolución, aprobada por unanimidad, alcanza a todas las tribunas, plateas y sectores habilitados para el público. Si bien el club organizador contaba con protocolos de emergencia, el episodio ocurrido dejó en evidencia el potencial peligro de ignición del papel en contextos de alta concentración de personas.

El recibimiento de River Plate en el estadio Monumental había sido histórico: se utilizaron 52.000 kilos de papelitos —unas 50 toneladas— preparados durante semanas por hinchas y voluntarios. Cada espectador tenía una bolsa en su asiento y el lanzamiento coordinado generó una impactante postal visual.

river-boca-polémica La resolución, aprobada por unanimidad, alcanza a todas las tribunas, plateas y sectores habilitados para el público.

Para limpiar el campo, se desplegó un operativo con más de 50 sopladoras y equipos adicionales. Sin embargo, el incidente cambió el panorama y llevó a una decisión que deja atrás una de las tradiciones más emblemáticas del fútbol argentino. El uso de papel picado, ligado a momentos históricos como la final del Mundial 1978 en Argentina, ya no estará permitido en los estadios porteños por estrictas razones de seguridad.