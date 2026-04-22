Se niega a pagar la cuota alimentaria y acumula casi 10 millones en deudas: el escandaloso desinterés de Charlie Sheen

La estrella de Hollywood está en el ojo de la tormenta, producto de las pésimas decisiones que tomó en su vida y lo alejaron del foco público.

Es imposible no asociar a Charlie Sheen con el éxito y la caída. El actor que alegró a millones con su papel en la exitosa serie Two and a Half Men hoy vive lejos de la fortuna que amasó cuando se convirtió en la estrella de la pantalla chica mejor paga del mundo.

Su complicada vida privada, los escándalos que tapó con dinero y la desaprobación del público ante sus constantes faltas, lo llevaron al borde de la quiebra. Y, para colmo, la figura de Hollywood demostró un desinterés hacia sus hijos que lo obliga a abonar una cifra a la que hoy no puede acercarse ante la falta de oportunidades frente a las cámaras.

Charlie Sheen venía construyendo una carrera importante desde mucho antes de su explosión en televisión. En los años 80 y 90 tuvo papeles fuertes en películas como Platoon y Wall Street, y con el tiempo se consolidó como un nombre conocido dentro de Hollywood.

Pero el gran salto, el que realmente lo llevó a otra escala, llegó con Two and a Half Men . Ahí no solo ganó popularidad, sino que pasó a cobrar cerca de 1.8 millones de dólares por episodio, una cifra que en ese momento lo convirtió en el actor mejor pago de la televisión. Ese nivel de ingresos lo llevó a tener una fortuna que, en su mejor etapa, superó los 150 millones de dólares . El problema fue que ese dinero no se tradujo en una vida ordenada ni en una estructura de negocios que pudiera sostenerse en el tiempo.

Mientras su nombre seguía asociado al éxito, afuera del set empezaban a repetirse los escándalos , el consumo de drogas, los episodios públicos fuera de control y una rutina que lo alejaba cada vez más de cualquier idea de estabilidad. La ruptura con Two and a Half Men terminó siendo el golpe más visible. En 2011, después de una seguidilla de declaraciones públicas, insultos contra Chuck Lorre y entrevistas en las que aparecía completamente desbordado, quedó afuera de la serie que le daba sus ingresos más altos y una visibilidad en la industria.

Esa salida no solo fue un escándalo mediático, también fue un corte directo con la fuente de dinero que sostenía su alocado estilo de vida. Y lo más importante es que esa forma de vivir no cambió de inmediato. A eso se sumó otro frente todavía más destructivo para su bolsillo. El propio Sheen admitió haber gastado millones para mantener en secreto su diagnóstico de VIH antes de hacerlo público. Según contó, durante años les pagó a mujeres para evitar que hablaran sobre su estado de salud.

Todo eso convivió con divorcios, relaciones conflictivas y acuerdos económicos que no dejaban de crecer. Ahí está una parte central de su caída: no fue una fortuna que desapareció de golpe, sino un patrimonio enorme que se fue achicando entre excesos, conflictos y una forma de vivir que durante años consumió dinero e imagen a una velocidad pocas veces vista en Hollywood.

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15 millones de dólares en deudas de manutención

Dentro de ese cuadro, el conflicto con Brooke Mueller es el que hoy muestra con más claridad hasta dónde llegó el deterioro. Desde 2010, Charlie Sheen debía pagar 55.000 dólares por mes por la manutención de los hijos que tuvo con ella. El monto no era un problema menor, pero tampoco parecía imposible de afrontar para alguien que en ese momento todavía arrastraba ingresos millonarios.

Lo que muestran los documentos judiciales es otra cosa. Los pagos dejaron de hacerse con regularidad y la deuda empezó a crecer hasta convertirse en una cifra descomunal. No se habla de un atraso puntual ni de un mes sin transferencias, sino de años enteros de incumplimientos, con montos que se fueron acumulando mientras la obligación seguía corriendo y los intereses hacían el resto.

El resultado es demoledor: 8.9 millones de dólares en pagos de manutención no realizados. A eso se le agregan 6.4 millones en intereses, lo que empuja el total por encima de los 15 millones. Ya no se trata solo de una disputa privada entre exparejas, sino de un incumplimiento enorme, sostenido durante más de una década y con un costo judicial cada vez más pesado.

Además, no aparece aislado dentro de su historia personal. Denise Richards, otra de sus exparejas, también había planteado problemas vinculados a la manutención. Por eso el caso con Mueller no se lee como una excepción, sino como parte de un comportamiento repetido.

Charlie Sheen Getty Images Getty Images

El patrimonio actual de Charlie Sheen

El contraste con sus años de oro es brutal. De haber tenido una fortuna valuada en más de 150 millones de dólares, hoy su patrimonio ronda los 3 millones. La distancia entre un número y otro no necesita demasiada vuelta: muestra hasta qué punto una carrera que parecía inagotable terminó convertida en una historia de derrumbe.

Para colmo, esa caída de imagen también lo privó de recuperar lo que gastó en propiedades. La mansión de Beverly Hills que adquirió en 2006 por 7.2 millones de dólares fue un fracaso total a la hora de ser vendida. Manchada por ser uno de los lugares donde despilfarraba su fortuna, la tasó en 10 millones, pero debió desprenderse de ella en 6.6 millones, aprovechándose de la desesperación del actor por quitársela de encima.