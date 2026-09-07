Hasta cuándo habrá ola polar en el AMBA y cuál es la temperatura mínima que se espera

Con este nuevo frente frío se esperan heladas en algunas zonas del Gran Buenos Aires. Qué hacer ante este clima.

Previo a la primavera 2026 llegó un nuevo frente frío a la Argentina durante este fin de semana.

La ola de frío polar que avanzó sobre la Argentina durante el fin de semana continuará durante el comienzo de la semana. La masa de aire antártico que ingresó desde el sur y se desplazó hacia el norte dejó condiciones favorables para la formación de heladas generalizadas . Este clima marca registros térmicos inferiores a los habituales para esta época del año.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este lunes será la jornada de mayor rigor térmico del período. En la Ciudad de Buenos Aires , se espera una temperatura mínima de 5 °C y una máxima de 14 °C, con cielo algo nublado y momentos de mayor presencia del sol.

La combinación entre los vientos del sur y la escasa nubosidad durante la noche favorecerá un fuerte enfriamiento del suelo y la aparición de heladas en distintos sectores del AMBA y del interior de la provincia de Buenos Aires. El viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Además, gran parte de la provincia de Buenos Aires permanece bajo alerta amarilla por frío extremo, al igual que sectores de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Jujuy . Ante las bajas temperaturas, las autoridades recomiendan reducir la exposición al frío, utilizar varias capas de ropa liviana y mantener los ambientes calefaccionados de manera segura.

También se aconseja generar calor corporal mediante el movimiento, evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y no consumir bebidas alcohólicas. En caso de presentar síntomas vinculados con el frío, se recomienda no automedicarse y consultar con un médico o acudir al centro de salud más cercano.

Las recomendaciones incluyen además mantener actualizado el plan de acción para quienes tienen medicación recetada, no fumar en ambientes cerrados y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Frío extremo en Argentina REUTERS

Cómo estará el tiempo durante la semana

El martes habrá una leve recuperación térmica en la Ciudad de Buenos Aires, aunque el frío seguirá presente. La jornada tendrá una mínima de 7 °C y una máxima de 16 °C, con cielo despejado o con escasa nubosidad durante la mañana y temperaturas bajas durante la tarde y la noche.

El cambio más marcado llegará el miércoles, cuando la circulación atmosférica comience a desplazarse hacia el sector norte. La temperatura subirá hasta los 19 °C, con una mínima de 10 °C, sin lluvias previstas y con ráfagas del noreste de entre 7 y 12 km/h.

La tendencia ascendente continuará el jueves, cuando Buenos Aires alcanzará una máxima de 20 °C y una mínima de 12 °C. La probabilidad de precipitaciones será de entre 0 y 10% durante la mañana y la noche, mientras que el viento norte tendrá ráfagas de entre 23 y 31 km/h por la tarde y de hasta 42 a 50 km/h posteriormente.

Para el viernes, la máxima bajará levemente hasta los 15 °C, mientras que la mínima se mantendrá en 12 °C. La posibilidad de lluvias será de entre 0 y 10% durante la mañana y la tarde, y los vientos volverán a cambiar de dirección, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El sábado marcará una nueva baja de las temperaturas, con una máxima de 13 °C y una mínima de 8 °C. No se esperan precipitaciones durante la jornada, aunque la probabilidad de lluvias será mínima.

Alerta por vientos fuertes en varias provincias

En paralelo, permanece vigente una alerta por vientos fuertes para sectores de la zona cordillerana de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. El aviso también alcanza al oeste de Córdoba y San Luis y al este de Tucumán.

Frente a las condiciones meteorológicas adversas, se recomienda:

evitar exposiciones prolongadas al frío

mantener una calefacción segura

hidratarse y evitar el consumo de alcohol

También es importante prestar especial atención a las personas que forman parte de los grupos más vulnerables.