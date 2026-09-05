Cayó graupel en Bahía Blanca en pleno septiembre

Se trata de una precipitación caracterizada por las pequeñas gotas de lluvia que se congelan. Desde la Municipalidad informaron que no se registraron llamados de emergencia o heridos.

A diferencia del granizo tradicional, el graupel tiene una consistencia más suave y, por lo general, no ocasiona daños.

Tras los anuncios de la llegada de las bajas temperaturas , y una alerta amarilla por vientos, la ciudad de Bahía Blanca registró la caída de graupel en las últimas horas. El fenómeno tiñó las calles de blanco en pleno septiembre y pese a la cuenta regresiva para la llegada de la primavera.

El graupel es un tipo de precipitación caracterizada por las pequeñas gotas de lluvia que se congelan y forman partículas de hielo blandas . Es decir, se trataría de una especie de punto intermedio entre el granizo más fino y los copos de nieve.

Si bien el episodio duró apenas unos minutos, la intensidad del fenómeno llevó a que el material se acumulara de manera visible en varios puntos de la ciudad.

Desde la Municipalidad de Bahía Blanca informaron que no se registraron llamados de emergencia vinculados al fenómeno . Además, indicaron que en otras localidades de la región también se reportaron situaciones similares.

A diferencia del granizo tradicional, compuesto por piedras de hielo más compactas y duras, el graupel tiene una consistencia más suave y, por lo general, no ocasiona daños en vehículos, techos ni otras superficies.

Desde la Municipalidad de Bahía Blanca informaron que no se registraron llamados de emergencia vinculados al fenómeno.

Sol en el AMBA y regreso del frío: cómo seguirá el tiempo en el resto del país

El clima en el AMBA encara una jornada soleada, a la espera de lluvias y máxima de 14 grados durante este sábado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por vientos, nieve y Zonda para 13 provincias.

El SMN anunció para este sábado marcas entre los 7 y 14 grados, con posibles chaparrones por la tarde (10% a 40%) y nubosidad a la noche. El domingo la mínima será de 3 grados y la máxima de 12, con el cielo parcialmente nublado, y bajo condiciones similares para el comienzo de la semana.

Del lunes al próximo viernes se espera un aumento progresivo de la máxima, que irá de 13 a 21 grados, como antesala de la llegada de la primavera el 21 de septiembre; mientras, las mínimas irán de 4 a 12 grados a la par de que no se esperan lluvias a la vista.