Manchester City, declarado culpable de 114 cargos denunciados por la Premier League: qué puede pasar con el club + Agregar ámbito en









La Comisión Independiente falló a favor de la liga inglesa tras comprobar violaciones sistemáticas a las normas del Fair Play Financiero entre 2009 y 2018.

Las acusaciones por irregularidades en los contratos, la postura oficial de la dirigencia y el abanico de castigos que afrontan. Nick Potts/PA

El fútbol mundial atraviesa uno de los momentos más sorpresivos de la historia. La Comisión Independiente que investiga al Manchester City lo declaró culpable de 114 de los 115 cargos presentados por la Premier League por violar de forma continuada las regulaciones económicas de la competición.

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La resolución golpea de lleno al club inglés, al que se acusa de ocultar información financiera, dibujar ingresos de patrocinadores y realizar pagos fuera de los libros contables a jugadores y al exentrenador Roberto Mancini. La dirigencia del City insiste en su inocencia, pero la liga ya prepara una sanción histórica.

Premier League vs. Manchester City: ganó la liga inglesa La batalla legal comenzó formalmente en febrero de 2023, cuando la Premier League presentó los cargos tras una larga investigación iniciada a fines de 2018. La causa abarca nueve temporadas consecutivas, desde la 2009/10 hasta la 2017/18, una época de gran éxito deportivo en la que el club cosechó tres títulos de liga, dos FA Cup, cuatro EFL Cup y una Community Shield.

Según la acusación confirmada por el fallo, el equipo infló artificialmente sus ingresos declarando aportes de sponsors que en realidad provenían directamente de los dueños del club. Además, se comprobó que la dirigencia se negó a cooperar con la investigación durante casi cinco años.

Tras conocerse la decisión, desde el Manchester City remarcaron que el proceso sigue en curso bajo confidencialidad y adelantaron que apelarán la medida ante las autoridades correspondientes.

Manchester City Qué puede pasar con el Manchester City: posibles penalidades Las consecuencias operativas y deportivas para el conjunto dirigido por Pep Guardiola quedan ahora sujeto a lo dispuesto por la regla W.51 de la Premier League. Al haber sido hallado culpable en casi la totalidad de las imputaciones, la lista de posibles castigos es amplia y contempla consecuencias drásticas: Multas económicas severas y advertencias formales : sanciones financieras récord e intimaciones institucionales

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