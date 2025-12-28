¿Aumenta la Tarjeta Alimentar en 2026? Esto se sabe hasta el momento + Seguir en









Crece la expectativa en los hogares que reciben asistencia estatal y buscan saber si habrá cambios en el refuerzo para la compra de comida.

Las prestaciones de ANSES se renuevan para el 2026.

Con la llegada del 2026, muchas familias están pendientes de las novedades sobre los apoyos económicos que reciben por parte de ANSES todos los meses. La atención se basa tanto en las asignaciones principales, como en los complementos que ayudan a cubrir los gastos básicos.

Aunque circulan distintas versiones sobre lo que pueda llegar a pasar con la Tarjeta Alimentar, hasta ahora no hubo anuncios oficiales que confirmen una actualización para ese beneficio específico.

auh anses.webp Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar El refuerzo alcanza a personas que cobran asignaciones y tienen hijas o hijos de hasta 14 años inclusive. También se incluye a quienes perciben la Asignación por Embarazo y a madres con siete hijos o más que reciben pensiones no contributivas.

El acceso se da de manera directa. No existe un formulario ni un trámite adicional para empezar a cobrarlo. La acreditación depende de los datos registrados en el organismo y se deposita en la misma cuenta bancaria donde llega la prestación principal.

Montos actuales de la Tarjeta Alimentar de ANSES Hasta el momento, los valores del refuerzo no cuentan con cambios previstos para el inicio de 2026. Las sumas varían según la cantidad de menores que integran el grupo familiar.

Los hogares con un hijo reciben $52.250. En el caso de dos hijos, el importe sube a $81.936. Para quienes tienen tres o más hijos a cargo, el monto llega a $108.062. Aumenta la AUH en enero 2026 Aunque el refuerzo no cuenta con novedades, la asignación principal sí va a tener un ajuste. El incremento se da por el esquema que toma como referencia la inflación de dos meses atrás, medida por el INDEC. Con el dato de noviembre, que marcó una suba del 2,5%, el valor total por hijo es de $125.554,30. Como pasa todos los meses, no se cobra el monto completo inmediatamente. El 80% se deposita de manera mensual y el 20% queda retenido. Ese porcentaje acumulado se libera cuando la persona titular presenta la Libreta AUH, donde se acreditan los controles de salud y la asistencia escolar. Para hijos con discapacidad, la asignación es de $408.824, con el mismo esquema de retención.