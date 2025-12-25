Deuda previsional a las provincias: Chubut elevará su reclamo por $51.000 millones a la Corte Suprema + Seguir en









Corresponden a los fondos de la caja previsional. La ciudad de Buenos Aires advirtió por la posibilidad de tomar la misma vía.

El gobernador Ignacio Torres y el ministro Luis Caputo mantienen reuniones desde el 2024 para destrabar los fondos de coparticipación.

La distribución de los fondos de coparticipación y de las cajas previsionales continúan siendo una disputa que las provincias elevan a la Nación. El reclamo, que llegó a proponerse como proyecto de ley, ahora podría tomar un cauce judicial luego de que la gestión de Chubut ratifique que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia por los pagos incumplidos desde Casa Rosada.

“Desde que asumimos nuestra gestión de gobierno venimos reclamando por esta situación. Para que se entienda: a nuestros contribuyentes, que tienen en Chubut su propia caja previsional y siguen aportando, la Nación les debe nada más y nada menos que más de 51.000 millones de pesos”, planteó el gobernador Ignacio Torres.

El mismo Torres, en declaraciones recogidas por el diario Río Negro, confirmó que "estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde el año 2017. Por eso y ante los reiterados incumplimientos realizamos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado del Chubut".

Las declaraciones del gobernador provincial se dan a pesar de la sintonía que mostró su gestión en el último tiempo con la gestión nacional. Incluso Torres firmó un acuerdo con Luis Caputo en septiembre de este año, para establecer los alcances de un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas y el traspaso a la administración provincial de las obras por cuatro rutas nacionales que atraviesan el distrito.

Coparticipación: Jorge Macri no descartó una solución vía la Corte Suprema En el marco de las negociaciones que llevan adelante Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, advirtió este martes que no descarta que en caso de que no se llegue a un acuerdo y continúen los incumplimientos deba presentarse una vez más en la causa que se tramita en la Corte Suprema de la Nación. Actualmente, el monto adeudado asciende a más de $370 mil millones.

jorge macri y luis caputo Jorge Macri también en tensión con Luis Caputo por los fondos de coparticipación. Caído el Capítulo XI del proyecto del Presupuesto 2026 que obligaba al Gobierno nacional a determinar las partidas necesarias para cumplir con el acuerdo, Macri retomó las negociaciones con el ministro de Economía, Luis Caputo, a fin de alcanzar un nuevo entendimiento. En el encuentro del viernes pasado, el funcionario nacional le transmitió su compromiso de encontrar una solución, aunque aún exploran opciones. “Estamos tratando de encontrar un acuerdo que tenga un equilibrio entre los derechos de la Ciudad, que son claros y concretos, y las limitaciones financieras que tiene el Gobierno Nacional”, comentó el alcalde tras el brindis. “Están claras las posibilidades de uno y del otro lado. Y estamos tratando de encontrar una solución en función de esas limitaciones”, añadió. Pero el jefe de Gobierno no descartó un escenario desfavorable, es decir, que no se alcance un acuerdo y se estire la definición, lo que incrementaría la deuda en favor de CABA. Actualmente, el monto asciende de a $20 mil millones por semana y ya supera los $370 mil millones desde agosto. En caso de que eso ocurra, advirtió que "puede requerir que la Corte se vuelva a involucrar si no hay cumplimiento del acuerdo".