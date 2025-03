Hizo historia: un estudiante de universidad pública es el primer recibido en la Antártida

" El trabajo es compartido, el orgullo y la felicidad también. Agradezco a mis compañeros que me han bancando incluso cuando yo me ausente por este sueño. Todo mi recorrido es fruto de mi esfuerzo pero también de la educación pública ", destacó, emocionado, De luliis .

"Todo empezó como un sueño que finalmente se hizo realidad", destacó la UNSAM, universidad pública donde comenzó a estudiar De luliis en 2017. "Cuando llegué a la universidad dije: yo voy a estudiar acá. La UNSAM me dio amigos que me llevo para toda la vida, no es solo educativo lo que hacemos en la universidad: te forma como persona", destacó el flamante ingeniero