Home Office: el 43% de los argentinos tiene flexibilidad para el trabajo remoto

Sobre estos resultados, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, afirmó: “Si bien hay que tener en cuenta que muchos trabajos, por sus características, como las posiciones en producción y manufactura o en comercio y atención al cliente, requieren presencialidad, todo indica que donde el tipo de tareas y el rol lo permitan, lo que veremos hacia adelante es una consolidación de los esquemas híbridos o mixtos -en sus diferentes variantes-, ya que son la mejor opción tanto para las empresas como para los colaboradores, dado que permiten combinar lo mejor del trabajo presencial con los beneficios del home office”.

A modo de referencia para una mirada en perspectiva sobre la tendencia de evolución de la flexibilidad en el lugar de trabajo, surge que el 22% de los encuestados indicó que en los últimos 6 meses ganó mayor flexibilidad en términos de horario de trabajo y el 23% logró una mejora en la flexibilidad respecto de las opciones desde donde trabajar.

Teniendo en cuenta la creciente relevancia de la flexibilidad en el lugar de trabajo, el estudio de Randstad indagó también sobre la incidencia de este factor en las expectativas y actitud potencial frente a una eventual oferta laboral. Al consultar a los encuestados si aceptarían trabajar en una organización que no les brinde flexibilidad, el 44% de los argentinos indicó que no aceptaría un trabajo que no le brinde flexibilidad en cuanto al horario laboral y el 42% que no aceptaría un trabajo en una empresa que no le brinde flexibilidad en términos de ubicación, ya sea para trabajar desde su casa o de manera remota.

Finalmente, el 35% de los consultados confirma haber renunciado a un trabajo por no brindarle suficiente flexibilidad. Este dato es considerablemente superior a la media mundial para los 34 países de la muestra del Workmonitor, que se situó en el 27%, 11 puntos porcentuales por debajo de la marca que registra Argentina.

Flexibilidad para el equilibrio entre vida profesional y personal

La creciente relevancia de la flexibilidad para el talento es parte de un fenómeno mayor, que tiene que ver con prioridad puesta en la realización personal y la búsqueda de un mayor balance entre el trabajo y la vida. En este sentido, del estudio de Randstad surge que el 65% de los argentinos no aceptaría un trabajo que afectara negativamente el equilibrio entre su vida profesional y personal, marca que se ubica 4 puntos porcentuales por encima de la media arrojada a nivel global, donde el 61% de los consultados indicó que declinaría una oferta laboral que afectara el balance entre su vida personal y laboral.

Si analizamos estos datos a nivel regional, los trabajadores de Chile y Argentina son los que están menos dispuestos a resignar su bienestar, con el 65% de trabajadores que rechazaría un empleo que afectara el equilibrio entre su vida profesional y personal. Luego, se ubica Brasil con el 64% y, por último, encontramos a México con el 63% de trabajadores que declinaría una oferta laboral que afectara su balance entre vida personal y laboral.

“Los datos arrojados por el Workmonitor muestran el impacto que la pandemia tuvo en la vida de los trabajadores, especialmente en Millennials y Centennials, donde el cambio de prioridades y la reconsideración de lo que quieren para sus vidas ha sido radical y ha llevado a miles de trabajadores en todo el mundo a poner su realización personal en primer lugar, aumentando la disposición al cambio laboral y a la búsqueda de un cambio de estilo de vida. Esta nueva realidad pone a las organizaciones frente a una mayor movilidad laboral y niveles de rotación crecientes que impactan en sus costos de nómina”, afirmó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay.

El estudio de Randstad también ahonda sobre la actitud de los argentinos respecto a su trabajo en este particular contexto, e indaga si los participantes estarían dispuestos a renunciar a un empleo que no les permitiera disfrutar de la vida. Frente a este interrogante, el 44% de los trabajadores argentinos afirmó que renunciaría a su trabajo si este le impidiera disfrutar de su vida, cifra que bajó 3 puntos porcentuales respecto a la marca del año anterior que se ubicaba en el 47% y que se encuentra íntimamente relacionada con el alto índice de inflación que registra la Argentina, sumando a un contexto macroeconómico francamente adverso.

Al contrastar estos resultados con la región, los trabajadores argentinos resultan ser los más conservadores en cuanto a su decisión de renuncia (44%) frente a los trabajadores de Chile y México, donde en ambos casos el 51% de los trabajadores renunciaría a su trabajo si le impidiera disfrutar de la vida y frente al caso de Brasil, donde el 53% de los consultados afirmó que renunciaría a un empleo que lo hiciera infeliz.

Para contrastar este dato de una eventual actitud con referencias de antecedentes fácticos, también se les preguntó a los encuestados si alguna vez habían renunciado a un trabajo por no encajar con su vida personal, y el 49% de los argentinos respondió afirmativamente, cifra ampliamente superior que los resultados obtenidos a nivel global, ubicados en el 33%.

Para conocer aún más la actitud de los argentinos frente al trabajo, se les consultó expresamente si el trabajo era algo importante en sus vidas. A este respecto, el 82% de los participantes sostuvo que el trabajo es algo importante en su vida; 11 puntos porcentuales por encima de la marca registrada a nivel global, donde el 71% de los consultados afirmó que el trabajo es algo importante en sus vidas.