El video de Flor de la V que expuso la orientación sexual de los famosos y generó polémica

Un 17 de mayo de 1990, hace 30 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) quitó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Por eso cada año en esta fecha se conmemora el Día contra la Homofobia, Bifobia, y Transfobia. . . El Odio hacia el colectivo LGBTI+ lleva a asesinatos y agresiones. Pero también es odio cuando en la redes atacan la identidad y orientació, cuando los medios construyen prejuicios y estigmas, cuando se niegan derechos y más. Hoy también decimos : ¡Basta de LGBTIodio! . . . . #17M #bastadelgbtiodio #florenciadelav #love #trans #travesti @inadiok