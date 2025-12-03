Pánico, locura y furia en La Plata: una mujer atacó una verdulería y terminó detenida + Seguir en









La agresora, que estaba en aparente estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna sustancia, llegó al comercio y destrozó el local. La cámara de seguridad capturó el incidente

Una violento hecho se registró en una verdulería deLa Plata, en la zona de 117 y 601, cuando una mujer persiguió a una clienta, amenazó con “romper todo” y destrozó la vidriera con una piedra. La agresora fue demorada por la Policía, según consta en una declaración testimonial brindada en la Comisaría 16ª.

El video del incidente Video agresora verduleria Según se escucha en las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron todo el violento suceso, la propia víctima advirtió lo que estaba sucediendo: "Cerrá porque me está siguiendo una chica loca", se la escucha decir. Al mirar hacia la calle, la comerciante identificó a otra mujer que se aproximaba rápidamente y entonces se metió al local y cerró todo para resguardarse.

La agresora, que estaba en aparente estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna sustancia, llegó entonces al lugar y comenzó a gritar a viva voz: "Que salga, que salga, porque rompo todo. Ya, ahora", mientras sostenía un ladrillo en la mano. En medio de las amenazas la mujer comenzó a llevarse mercadería y, al ver que nadie salía a frenarla, lanzó la piedra que sostenía contra la puerta del comercio, rompiendo un vidrio.

Ante esta situación, un vecino intentó detener a la agresora armado con el palo de una escoba, pero también fue atacado. Tras perseguirlo con un fierro y tirar todo lo que había en el lugar, llegó un móvil de la Policía Bonaerense convocado por la clienta perseguida. Los efectivos entrevistaron a ambas mujeres y procedieron a demorar a la agresora, trasladando a todas las partes a la comisaría Decimosexta para continuar con el procedimiento.

Ya en la sede policial, la víctima aclaró que no sufrió lesiones durante el episodio y ratificó su declaración en sede policial. En ese marco, se inició una causa que quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5, a cargo de Juan Menucci, y se aguardan ahora nuevas actuaciones en el marco de la investigación.

