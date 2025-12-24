Un carpincho en honor a Kim Gómez estará en la tradicional quema de muñecos de La Plata

Embed - Marcos Gomez on Instagram: "Recordé tu sonrisa cada vez que abrías los regalos cada vez que te llevaba una sorpresa ya sea un chocolate un peluche tu sonrisa tu mirada feliz hacia que valga la pena todo. Muchas veces no había para cumplir esos hermosos caprichos de solo una niña una princesa y me dolía no poder darte más. Muchas veces peleé con tu mamá por malgastar plata cuando no debía pero como decirte que no como decirte que ese peluche que querías que paseabas por todo ese supermercado no lo podías llevar, hoy me doy cuenta que no me equivoque te di el máximo y trato de perdonarme. Esta navidad es la más difícil de todas, no hay arbolito no estas para armarlo como siempre, ya no te puedo pelear sacandote las bolitas las estrellas. Siempre tuviste un regalo abajo de tu arbolito no sabia como hacerte llegar algo fue difícil encontrar la manera pero tenia que encontrarla. Tu Capibara ese que tanto querías. Quizás lo puedas ver desde arriba no se si te lo voy a poder subir al cielo pero estoy seguro que el cariño de toda la gente que te quiere que te recuerda va a estar ahí. A mis amigos de @gaamdrako les quiero agradecer por escuchar mi pedido por darle una abrazo a mi alma, quizas algun dia sepan lo importante que es para mi y jamás voy a olvidar todo el cariño que me brindaron son increíbles chicos los quiero. Vamos a estar en meridiano donde hicimos la suelta de globos, siempre nos manejamos con mucho orden y respeto me gustaría que lo volvamos a repetir. Hice un freno en mi vida para juntar fuerzas son días difíciles se vienen muchas cosas los proyectos con los chicos con los clubes la fundación y ya tenemos fecha del juicio quiero estar en condiciones para pelear la. Les quiero pedir un gran favor a Kim le encantan las mariposas estoy seguro que ese gesto de amor ella lo va a devolver ya sea un subenir un dibujo. El 28 los invitamos a pasar un día muy especial. Te amo para siempre hija papá lo sigue intentando Kim Gomez "

