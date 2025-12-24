Un carpincho en honor a Kim Gómez estará en la tradicional quema de muñecos de La Plata

Un carpincho gigante será parte de la tradicional quema de muñecos en La Plata, en honor a Kim Gómez, la niña asesinada a principios de este año por delincuentes menores de edad. El padre de la nena contó la noticia y generó una ola de comentarios sobre el homenaje.
Kim fue arrastrada durante 15 cuadras por ladrones de 14 y 17 años, luego de que le robaran el auto a su mamá. Así, serán las primeras Fiestas de Marcos y Florencia sin su hija.
"Recordé tu sonrisa cada vez que abrías los regalos, que te llevaba una sorpresa ya sea un chocolate, un peluche. Tu sonrisa, tu mirada feliz hacia que valga la pena todo", escribió Marcos en su cuenta de Instagram en un sentido posteo dando a conocer la noticia.
Un carpincho será quemado en La Plata en honor a Kim Gómez
Embed - Marcos Gomez on Instagram: "Recordé tu sonrisa cada vez que abrías los regalos cada vez que te llevaba una sorpresa ya sea un chocolate un peluche tu sonrisa tu mirada feliz hacia que valga la pena todo. Muchas veces no había para cumplir esos hermosos caprichos de solo una niña una princesa y me dolía no poder darte más. Muchas veces peleé con tu mamá por malgastar plata cuando no debía pero como decirte que no como decirte que ese peluche que querías que paseabas por todo ese supermercado no lo podías llevar, hoy me doy cuenta que no me equivoque te di el máximo y trato de perdonarme. Esta navidad es la más difícil de todas, no hay arbolito no estas para armarlo como siempre, ya no te puedo pelear sacandote las bolitas las estrellas. Siempre tuviste un regalo abajo de tu arbolito no sabia como hacerte llegar algo fue difícil encontrar la manera pero tenia que encontrarla. Tu Capibara ese que tanto querías. Quizás lo puedas ver desde arriba no se si te lo voy a poder subir al cielo pero estoy seguro que el cariño de toda la gente que te quiere que te recuerda va a estar ahí. A mis amigos de @gaamdrako les quiero agradecer por escuchar mi pedido por darle una abrazo a mi alma, quizas algun dia sepan lo importante que es para mi y jamás voy a olvidar todo el cariño que me brindaron son increíbles chicos los quiero. Vamos a estar en meridiano donde hicimos la suelta de globos, siempre nos manejamos con mucho orden y respeto me gustaría que lo volvamos a repetir. Hice un freno en mi vida para juntar fuerzas son días difíciles se vienen muchas cosas los proyectos con los chicos con los clubes la fundación y ya tenemos fecha del juicio quiero estar en condiciones para pelear la. Les quiero pedir un gran favor a Kim le encantan las mariposas estoy seguro que ese gesto de amor ella lo va a devolver ya sea un subenir un dibujo. El 28 los invitamos a pasar un día muy especial. Te amo para siempre hija papá lo sigue intentando Kim Gomez "
Sonriente, al lado de un carpincho gigante, Marcos recordó: "Muchas veces no había para cumplir esos hermosos caprichos de solo una niña, una princesa, y me dolía no poder darte más. Muchas veces peleé con tu mamá por malgastar plata cuando no debía pero ¿cómo decirte que no? ¿que ese peluche que querías, que paseabas por todo ese supermercado, no lo podías llevar?".
La primera Navidad de la familia Gómez sin Kim
"Hoy me doy cuenta de que no me equivoqué, te di el máximo y trato de perdonarme. Esta navidad es la más difícil de todas, no hay arbolito, no estás para armarlo como siempre, ya no te puedo pelear sacándote las bolitas, las estrellas", se sinceró Marcos.
Sobre el homenaje, el papá de Kim señaló: "Tu Capibara, ese que tanto querías. Quizás lo puedas ver desde arriba, no sé si te lo voy a poder subir al cielo, pero estoy seguro de que el cariño de toda la gente que te quiere, que te recuerda, va a estar ahí".
Por último, el hombre agradeció al Grupo Artístico Autodidacta Muñequero, encargados de armar el muñeco. El enorme carpincho realizado será quemado, junto a todos los demás, en la madrugada del 1° de enero de 2026, en Altos de San Lorenzo.
