Jubilaciones de ANSES en septiembre 2026: los haberes mínimos no superarán los $500.000 + Agregar ámbito en









El aumento del noveno mes del año se calculó en base a la inflación de julio, mientras el bono extraordinario se mantiene congelado desde 2024.

El haber básico va a subir 2,1% y, si se mantiene el refuerzo de $70.000, el ingreso bruto más bajo no llega a los $500.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) va a aplicar en septiembre un aumento del 2,11% sobre las jubilaciones, pensiones y prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad previsional. El incremento surge de la inflación de julio, que fue del 2,1%. Con la metodología de cálculo que se usa para actualizar los haberes, el valor proyectado para la jubilación mínima es de $428.633,20.

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A ese importe se sumaría el bono extraordinario de $70.000, con lo que el ingreso bruto de quienes reciben la jubilación más baja quedaría en $498.633,20. Ese es el dato central para quienes cobran la mínima: aun sumando el refuerzo de $70.000, el ingreso bruto va a quedar apenas por debajo de los $500.000.

El valor del haber básico + bono extraordinario de $70.000 El haber mínimo vigente en agosto es de $419.775,93, según la Resolución 232/2026 de ANSES. Se fijó ese valor después de aplicar la actualización correspondiente a la inflación de junio. Para septiembre, el cálculo con la variación de julio lleva el haber básico a $428.633,20. El aumento representa una suba del 2,11%. Pero, para quienes dependen del bono, el incremento sobre el ingreso total es menor, porque el refuerzo no se actualiza con la misma fórmula. Si se mantienen los $70.000, la suma bruta va a ser de $498.633,20.

El refuerzo tiene una particularidad. No todos los jubilados reciben necesariamente los $70.000 completos. Para quienes tienen un haber superior al mínimo pero inferior al monto garantizado con el bono, se otorga un adicional proporcional hasta alcanzar el tope correspondiente. Esa modalidad se mantuvo también en los meses anteriores. El último decreto oficial, que se firmó el 29 de julio, estableció un bono máximo de $70.000 para agosto y determinó que el beneficio no está sujeto a descuentos. Alcanza a jubilaciones contributivas, PUAM y distintas pensiones no contributivas.

Descuentos del PAMI: cuánto cobra de bolsillo un jubilado de la mínima El monto que figura como ingreso bruto muchas veces no coincide con lo que finalmente recibe el jubilado. Sobre el haber previsional se aplica el descuento correspondiente a la obra social. PAMI descuenta el 3% sobre la jubilación mínima y, cuando el haber supera ese piso, se aplica un porcentaje mayor.

Con el haber estimado de $428.633,20 para septiembre, el descuento del 3% sería de $12.858,99. La cifra puede ser menor en los casos en que existan otros descuentos sobre el haber, como cuotas de créditos, moratorias u otros conceptos. El cálculo depende de la liquidación individual y no solamente del haber mínimo. La pérdida del poder adquisitivo: congelamiento del bono frente a la inflación El problema aparece cuando comparamos el aumento del haber con la evolución del bono. Los $70.000 se mantienen sin actualización desde marzo de 2024. Septiembre va a ser el mes número 31 en el que el refuerzo conserva el mismo valor, mientras las jubilaciones se actualizan todos los meses con el índice de precios. Así, el bono representa cada vez menos dentro del ingreso total. Es más, si los $70.000 hubieran seguido la evolución de la inflación aplicada a los haberes, su valor sería muy superior al actual. Aplicando la actualización correspondiente, el refuerzo habría llegado a $157.794 en septiembre. La diferencia también se refleja en la suba que reciben quienes cobran la mínima. Mientras el haber básico sube 2,11%, el ingreso integrado por jubilación y bono se incrementa menos, porque una parte del total permanece congelada. En septiembre, esa diferencia lleva la suba real del ingreso mínimo a alrededor del 1,81%. La canasta básica del adulto mayor vs. la jubilación mínima La comparación con la canasta específica para personas jubiladas muestra una diferencia todavía mayor. Según datos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, la Canasta Básica de los Jubilados alcanzó $1.824.682 en marzo de 2026. En mayo, una actualización de esa medición llevó el valor hasta $1.863.000. Si se lo actualizara por la inflación de junio, el monto pisa los $1.898.400. La distancia entre ambos valores muestra que el haber mínimo no alcanza por sí solo para cubrir los gastos que contempla la canasta básica para los adultos mayores. Además, dentro de esa medición los medicamentos tienen un lugar fundamental, un gasto que no siempre evoluciona al mismo ritmo que el índice general de precios.

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