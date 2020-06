Hoteles porteños ya hospedaron a 17.000 personas para aislarlas

Esta estrategia de utilizar hoteles para el cuidado de los enfermos, fue utilizada durante el brote por Covid-19 en Corea del Sur y China y, según especialistas, fue clave para contener el contagio y descomprimir el sistema de salud. Los establecimientos habilitados cuentan con guardia médica, psicológica, y personal de enfermería disponible las 24 horas. Estas guardias permiten un seguimiento continúo de la evolución de los cuadros clínicos de los infectados y la posibilidad de detectar cualquier indicio de riesgo en el momento. Médicos, enfermeros, psicólogos y psiquiatras están disponibles ante cualquier requerimiento de los pacientes.

Todas las habitaciones cuentan con termómetro y diario de seguimiento, además de que les brindan las cuatro comidas diarias.

Cada paciente se contacta cuatro veces al día con el responsable médico para comunicar su temperatura corporal. Se evalúan la sintomatología general del paciente, su evolución y también completan información general que solicita el médico según cada caso.

“Dos veces por día te llaman, yo me tengo que tomar la fiebre, acá me dejaron un termómetro digital y, tanto a la mañana como en la noche tenés que reportar la temperatura, yo nunca tuve fiebre ni pase de 36 grados. En mi caso, como no tuve síntomas no hizo falta que vengan a mi habitación, yo no lo precisé...”, contó Nora, una cordobesa que estuvo en marzo en unos de los hoteles tras haber llegado de Uruguay.

“Desde que comenzó el aislamiento por la pandemia trabajamos cumpliendo los lineamientos que determina Fernán Quirós junto con el equipo del Ministerio de Salud para evitar la propagación del virus”, afirmó Facundo Carrillo, secretario de Atención Ciudadana,

“El trabajo es incesante, contamos con el aporte invaluable de más de mil voluntarios que atienden y cuidan a cada vecino que ingresa a los hoteles; es un orgullo que más de 14 mil personas ya hayan podido regresar sanos a sus hogares y esperamos que cada día sean más los vecinos que vuelven junto a sus familias”, precisó.