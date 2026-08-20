Energía en la naturaleza: el invento portátil que entra en tu mochila y te permitirá cargar dispositivos en cualquier lugar + Agregar ámbito en









Sin requerir del sol, este aparato permitirá conseguir una fuente de energía a la intemperie de una manera práctica y sencilla.

Este aparato salvará a muchos de un apuro, ya que no requiere del sol para brindar electricidad. Ventyra

Pasar varios días lejos de un enchufe puede convertirse en un problema para millones de personas que necesitan mantener el celular u otros dispositivos con carga. Los paneles solares suelen ser una opción para campings y excursiones, aunque tienen una limitación evidente: durante la noche o con poca luz dejan de producir electricidad.

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El Ventyra R1 busca resolver esa dificultad de otra manera. En lugar de depender del sol, utiliza el viento para generar energía y funcionar durante una salida al aire libre, siempre que las condiciones permitan mover sus aspas.

Además de ser innovador, su diseño práctico permite transportarlo con mucha facilidad y sin gran esfuerzo. Ventyra De qué trata este sistema eólico portátil para campings El R1 es un pequeño aerogenerador pensado para obtener electricidad en lugares sin acceso a la red. Su funcionamiento parte del mismo principio de una turbina eólica convencional: el viento mueve las aspas y ese giro acciona un generador capaz de transformar el movimiento en energía eléctrica.

La idea apunta especialmente a situaciones en las que un panel solar deja de ser útil. Puede trabajar durante la noche, con el cielo cubierto o en épocas del año con pocas horas de luz, siempre que exista una corriente de aire suficiente para mantener el rotor en funcionamiento.

La electricidad generada sirve para cargar dispositivos durante un camping o una excursión. De esta manera, el aparato ofrece una segunda alternativa para conseguir energía en plena naturaleza sin depender exclusivamente de las condiciones necesarias para aprovechar el sol.

Las características claves de este invento Una de sus principales características es el tamaño. Todo el equipo pesa alrededor de un kilo y entra dentro de una mochila. Las cuatro aspas se pliegan contra el cuerpo del generador y las patas del trípode hacen lo mismo, por lo que no es necesario desmontar piezas pequeñas para transportarlo. Una vez instalado sobre una superficie estable, el R1 puede orientarse automáticamente hacia la dirección del viento. La electricidad sale mediante un cable XT60 y llega a un concentrador externo con puertos USB, necesario para conectar los aparatos que se quieran cargar. Su potencia máxima es de 75 W y empieza a funcionar con vientos de unos 3 metros por segundo, una velocidad relativamente baja. Aun así, conseguir una producción constante de 50 W puede ser más difícil cerca del suelo, donde las corrientes de aire suelen cambiar de intensidad y dirección con mayor frecuencia. El equipo no cuenta con certificación de resistencia al agua, por lo que debe guardarse ante lluvias fuertes. También puede perder estabilidad frente a ráfagas intensas debido a su bajo peso. El precio previsto del Ventyra R1 es de u$s299.

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