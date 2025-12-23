Choque en Tigre: un motociclista salió despedido tras una maniobra imprudente + Seguir en









El siniestro ocurrió de madrugada en el centro del distrito, quedó registrado por las cámaras de seguridad y activó un rápido operativo del COT y el SET; el conductor de la moto resultó fuera de peligro.

Así fue el impactante choque entre el vehículo y la moto en Tigre

Un violento choque ocurrido durante la madrugada generó momentos de alarma en el centro de Tigre y quedó registrado por las cámaras de seguridad del municipio.

Cómo ocurrió el violento choque en Tigre Un auto ingresó sin respetar la prioridad de paso a una rotonda y terminó siendo embestido por una motocicleta que circulaba correctamente. La colisión fue de tal magnitud que el motociclista salió despedido, impactó contra el parabrisas del vehículo y cayó sobre la calzada.

El episodio se produjo en la esquina de Dardo Rocha y Naciones Unidas. Las imágenes del sistema de monitoreo municipal muestran con claridad cómo la maniobra imprudente del automóvil fue el factor desencadenante del siniestro vial.

tigre A partir de la detección del choque, el Centro de Operaciones Tigre activó de inmediato el protocolo de respuesta. Personal del COT se acercó rápidamente al lugar junto con una ambulancia del Sistema de Emergencias Tigre, que asistió al conductor de la moto en el lugar del hecho.

Tras ser evaluado por los profesionales de la salud, se constató que el hombre no presentaba heridas de gravedad y no fue necesario su traslado a un hospital. No se reportaron otros lesionados como consecuencia del impacto.

Desde el municipio destacaron que Tigre dispone de un amplio esquema de prevención y control, con más de 130 móviles en circulación permanente y una red superior a las 2.000 cámaras de videovigilancia, fundamentales para la detección temprana y la respuesta rápida ante accidentes de tránsito y otras emergencias.

