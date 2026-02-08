Impactante choque en la General Paz: el drama del choque con gente atrapada, ocho heridos y la activación del "código rojo" + Seguir en









El siniestro ocurrió esta mañana a la altura de Avenida Fernández de la Cruz, en sentido al Riachuelo. Tres personas quedaron atrapadas, se realizó un traslado aéreo sanitario y la traza fue cerrada por completo para el operativo de rescate.

Así quedaron los vehículos tras el fuerte impacto en la General Paz

Un violento accidente de tránsito generó conmoción este domingo por la mañana en la Avenida General Paz, donde un vehículo particular impactó de lleno contra el guardarraíl y dejó un saldo de ocho personas asistidas por los servicios de emergencia. El episodio se produjo a las 6.49, a la altura del cruce con Avenida Fernández de la Cruz, mano hacia Puente La Noria.

El SAME desplegó un operativo especial en la General Paz Por la magnitud del choque, el SAME activó un operativo especial de atención de múltiples víctimas y solicitó el corte total de la autopista para permitir el aterrizaje de un helicóptero sanitario. En el lugar trabajaron seis ambulancias, personal médico, dotaciones de Bomberos de la Ciudad y efectivos policiales.

Tres de los ocupantes quedaron atrapados dentro del habitáculo y debieron ser rescatados tras un intenso trabajo con herramientas hidráulicas. Entre los heridos se contabilizaron seis hombres y dos mujeres, incluido un menor de edad. Uno de los pacientes, un joven de 25 años, fue clasificado como código rojo y trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Santojanni.

choque-general paz Además, tres personas fueron derivadas al Hospital Grierson, otras tres al Santojanni, mientras que una víctima recibió atención médica en el lugar sin requerir traslado. La circulación permanecía interrumpida mientras se realizaban las pericias para establecer las causas del siniestro.

