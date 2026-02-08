Un violento accidente de tránsito generó conmoción este domingo por la mañana en la Avenida General Paz, donde un vehículo particular impactó de lleno contra el guardarraíl y dejó un saldo de ocho personas asistidas por los servicios de emergencia. El episodio se produjo a las 6.49, a la altura del cruce con Avenida Fernández de la Cruz, mano hacia Puente La Noria.
Impactante choque en la General Paz: el drama del choque con gente atrapada, ocho heridos y la activación del "código rojo"
El siniestro ocurrió esta mañana a la altura de Avenida Fernández de la Cruz, en sentido al Riachuelo. Tres personas quedaron atrapadas, se realizó un traslado aéreo sanitario y la traza fue cerrada por completo para el operativo de rescate.
-
Rescataron a un menor que fue abandonado por sus abuelos dentro de un auto
-
Habló Schiavo, el juez amenazado por narcos: "No es un ataque personal, es un mensaje al sistema"
El SAME desplegó un operativo especial en la General Paz
Por la magnitud del choque, el SAME activó un operativo especial de atención de múltiples víctimas y solicitó el corte total de la autopista para permitir el aterrizaje de un helicóptero sanitario. En el lugar trabajaron seis ambulancias, personal médico, dotaciones de Bomberos de la Ciudad y efectivos policiales.
Tres de los ocupantes quedaron atrapados dentro del habitáculo y debieron ser rescatados tras un intenso trabajo con herramientas hidráulicas. Entre los heridos se contabilizaron seis hombres y dos mujeres, incluido un menor de edad. Uno de los pacientes, un joven de 25 años, fue clasificado como código rojo y trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Santojanni.
Además, tres personas fueron derivadas al Hospital Grierson, otras tres al Santojanni, mientras que una víctima recibió atención médica en el lugar sin requerir traslado. La circulación permanecía interrumpida mientras se realizaban las pericias para establecer las causas del siniestro.
- Temas
- Policiales
- Accidentes viales
Dejá tu comentario