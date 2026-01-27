Frenética persecución policial en la avenida General Paz deja dos detenidos + Seguir en









El episodio se inició a la altura de la avenida Eva Perón cuando la Policía de la Ciudad detectó a dos jóvenes que circulaban a bordo de un Volkswagen Polo a alta velocidad y zigzagueando

Frenética Persecución policial en la avenida General Paz: hay dos detenidos.

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad y con antecedentes, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras una dramática persecución que se inició en la avenida General Paz y se prolongó por casi 50 cuadras hasta Villa Celina.

El episodio se inició a la altura de la avenida Eva Perón, en el barrio porteño de Villa Lugano, cuando personal de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad detectó a dos jóvenes que circulaban a bordo de un Volkswagen Polo a alta velocidad y zigzagueando. Tras dar la orden de detención, los sospechosos aceleraron y se dieron a la fuga en dirección a la localidad de Villa Madero.

Al llegar al puente de Boulogne Sur Mer, en Tapiales, los sospechosos circularon en contramano y bordearon el Mercado Central, ingresando al Barrio Juan Manuel de Rosas (ex Barrio Urquiza), en Villa Celina. Luego de un par de cuadras, los delincuentes abandonaron el auto y se fugaron a pie.

Finalmente, los policías lograron detener a los dos sospechosos sobre la calle Socompa. Se trata de un mayor de edad y otro menor, de 17 años y con antecedentes por robo agravado por uso de arma de fuego.

En el interior del auto encontraron prendas de vestir, una notebook CX, una TV Noblex de 32 pulgadas, documentación del rodado y su cédula de identificación dada de baja. persecucion-villa-celina Los objetos encontrados en el interior del auto. Policia de la Ciudad Al mismo tiempo, se verificó que el auto en el que se desplazaban era robado y llevaba otra chapa patente, lo cual fue confirmado a través del grabado de los vidrios y por número de chasis. El vehículo contaba con pedido de secuestro por robo en Moreno con fecha del 21 de diciembre de 2025.