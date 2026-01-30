Filtraron los mensajes que el empresario Marcelo Porcel le mandaba a los compañeros de colegio de su hijo + Seguir en









Una de las víctimas afirmó que los hechos se remontan a cuando tenía 13 años. Además, habló de acciones de Porcel, que iban desde tocamientos hasta desafíos con alcohol de por medio.

Las familias denunciantes son nueve y una víctima habló de tocamientos y juegos con alcohol.

Filtraron los mensajes que el empresario de Palermo Marcelo Porcel le mandaba a los compañeros de colegio de su hijo, como un nuevo paso en la causa que lo involucra como culpable de abusos sexuales a menores de edad. Además, se conoció el testimonio de una de las víctimas quien aseguró que organizaba fiestas y juegos con alcohol y apuestas de dinero.

Algunos de los mensajes surgieron del testimonio de uno de los adolescentes en la denuncia por abuso de menores contra Porcel. El joven afirmó que "cuando arrancó todo" él tenía solo 13 años: "Me escribía 'me tenés abandonado' y 'te extraño'", fueron sus palabras.

La agencia Noticias Argentinas indicó que el inicio de la denuncia al empresario se remonta a julio del 2024 por organizar "reuniones y fiestas" con menores de edad en su domicilio y oficina. Las familias que participan de la querella son nueve y las víctimas diez, porque dos son hermanos.

Mensajes filtrados de Marcelo Porcel a sus víctimas En su declaración testimonial, el adolescente reveló: "Me toqueteó y me sentí medio incómodo". También contó que les ofrecía "alcohol y dinero para las apuestas" y que, al estar desinhibidos por el alcohol, los "desafiaba" a correr desnudos.

marcelo-porcel-denuncia-abusos-sexuales Una de las víctimas de Porcel reveló que "les hacía masajes sin pedir permiso" y que los desafiaba bajo los efectos del alcohol. Newsweek “En la oficina sacó todas las botellas y empezó a armar los vasos… El vodka con Fanta o 7Up, y nos daba uno a cada uno y, bueno, empezaba a hacernos los jueguitos de la otra vez: $1.000 o $2.000 a quien se tomaba el vaso. Nosotros lo tomábamos y nos daba plata", añadió el adolescente en su relato.

Además reveló que Porcel "les hacía masajes sin pedir permiso" y que los tocaba, poniéndolos en "situaciones muy incómodas”. Sobre los "desafíos" contó que el empresario tenía una mesa en su despacho y después de tomar alcohol les proponía "dar una vuelta con el pantalón abajo por $2.000”. Quién es Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso Padres de estudiantes de un colegio Palermo Chico llevaron el caso a la Justicia y activaron una investigación sobre presuntos abusos sexuales de Marcelo Porcel a menores. El expediente reúne relatos coincidentes, peritajes digitales y testimonios tomados bajo protocolos específicos para menores. La situación, sensible por definición, avanza con cautela y bajo secreto de sumario, una condición habitual en este tipo de procesos. Marcelo Porcel es un empresario argentino vinculado al mundo del entretenimiento nocturno y a actividades financieras. Es hijo del fundador de Argencard, la histórica compañía de tarjetas de crédito que fue vendida al Grupo Exxel en los años noventa.