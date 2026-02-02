"No tenemos odio": los padres de Thiago piden la liberación del amigo que lo atacó a golpes en Pinamar

El adolescente sigue internado con un hematoma cerebral, pero está estable y sin cirugía prevista. Su familia pidió clemencia para el joven detenido y pidió respeto por la investigación.

Thiago, de 16 años, permanece internado en Pinamar con un hematoma cerebral y evoluciona de manera estable, según informaron sus padres.

Los padres de Thiago, el adolescente de 16 años que fue brutalmente atacado a golpes en Pinamar , solicitaron a la Justicia que el menor detenido por la agresión recupere la libertad. A pesar del dolor por lo ocurrido, remarcaron que su postura no está guiada por el rencor y destacaron que su hijo se encuentra estable y en evolución favorable.

Luciana y Sebastián , los padres del joven, atravesaron horas de profunda angustia tras el ataque, pero llevaron tranquilidad al confirmar que Thiago permanece estable y evoluciona favorablemente. Según relataron, los médicos continúan monitoreando el hematoma cerebral, aunque por el momento no está prevista una intervención quirúrgica.

“Thiago está bien, estable. Le van a hacer una tomografía de nuevo. Tiene para rato. Es un día a día. Hoy a la mañana desayunó bien, se ve una buena mejoría”, contó su mamá, al referirse a la evolución clínica del adolescente.

En la misma línea, la familia pidió acompañamiento espiritual y agradeció la atención recibida por parte del hospital de Pinamar y del equipo médico que asiste al joven. “No va a ir a cirugía. Le pedimos a todos que sigan con la cadena de oración , así no va a quirófano”, expresaron.

La investigación determinó que no hubo una patota y que el golpe fue realizado por uno de los amigos que lo acompañaban.

Lejos de pedir una sanción ejemplar o una detención prolongada, los padres de Thiago pidieron que el joven detenido recupere la libertad. Según explicaron, se trata de alguien a quien conocen desde hace muchos años y cuya familia mantiene un vínculo cercano con la suya. “Ese chico tiene familia, tiene una mamá, un papá, los conocemos de toda la vida. Los queremos como a nuestros hijos. Estamos dolidos, pero no tenemos odio”, señalaron, al explicar por qué no desean que el agresor continúe detenido.

En ese mismo sentido, el padre del adolescente fue contundente al remarcar su postura ante la Justicia. “Queremos que salga de la cárcel y vaya a su casa. No sé qué le habrá pasado por la cabeza para hacer lo que hizo, pero no tenemos odio”, sostuvo.

Qué se sabe del ataque ocurrido en Pinamar

El episodio ocurrió alrededor de las 5:30 del sábado, en inmediaciones del muelle de Pinamar. En un primer momento, los amigos de la víctima aseguraron que Thiago había sido atacado por una patota mientras esperaban a sus padres, que se encontraban pescando en la zona.

Según esa versión inicial, un grupo de al menos seis jóvenes comenzó a insultarlos y a desafiarlos a pelear sobre la avenida del Mar, en dirección a Bunge, hasta que se desató una golpiza que tuvo como principal blanco al adolescente.

Sin embargo, con el avance de la investigación, la Sub DDI de Pinamar detectó inconsistencias entre esos relatos y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del área.

Avanza la investigación judicial

A partir del análisis del material fílmico y de nuevas declaraciones, los dos menores que acompañaban a Thiago (de 14 y 17 años) reconocieron que no existió un ataque de terceros. Ambos confesaron que fue el mayor de ellos quien golpeó al adolescente, versión que ahora es eje central de la investigación judicial.

Ante versiones que circularon en distintos medios, los padres de la víctima buscaron llevar claridad sobre la situación. “Queremos dar tranquilidad sobre todo lo que se está diciendo en otros canales. Cada chico que estuvo con Thiago sabe lo que pasó. La Justicia ya está investigando”, afirmaron.

Mientras la causa avanza y se define la situación del menor detenido, Thiago continúa internado en Pinamar, acompañado por su familia, que prioriza su recuperación y insiste en un mensaje que sorprendió por su tono: el pedido de justicia sin rencor.