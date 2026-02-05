Pilar: rescataron a un menor que fue abandonado por sus abuelos dentro de un auto + Seguir en









El niño permaneció varios minutos encerrado en un vehículo con las ventanillas cerradas y debió recibir atención médica tras el operativo policial.

El momento en el que el efectivo policial saca al menor

Un nene de 2 años fue rescatado este jueves por la Policía Bonaerense luego de haber sido dejado solo dentro de un vehículo por sus abuelos, quienes ingresaron a realizar compras a un shopping de la localidad de Pilar. El menor estuvo expuesto al calor durante varios minutos, sin ventilación, lo que obligó a la intervención de personal médico.

El hecho ocurrió en el estacionamiento del shopping Paseo Champagnat, donde testigos alertaron a las autoridades al notar que dentro de una camioneta Renault Oroch color bordó había un niño llorando, sin la presencia de ningún adulto responsable.

Un operativo contrarreloj para salvar al menor Ante la urgencia del caso, se montó un operativo en el lugar. Según informaron fuentes oficiales, el niño llevaba más de 20 minutos dentro del vehículo, expuesto al sol y con las ventanillas cerradas. Tras reiterados avisos por altoparlantes del shopping sin obtener respuesta, un efectivo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) rompió una de las ventanillas para poder abrir el auto y poner al menor a resguardo.

menor-auto El nene presentaba síntomas compatibles con exposición prolongada al calor, por lo que fue hidratado en el lugar y atendido por el servicio de emergencias médicas.

Minutos después, en medio de un clima de fuerte indignación, se presentaron en el lugar un hombre de 44 años y una mujer de 45, quienes se identificaron como los abuelos del menor. Ambos explicaron que lo dejaron dentro del vehículo mientras realizaban compras y que se habían demorado más de lo previsto. El caso quedó bajo análisis de las autoridades para determinar responsabilidades.

Temas Policiales

Pilar