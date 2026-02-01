Policías salvaron a un bebé recién nacido en San Juan tras reanimarlo de urgencia en una vivienda + Seguir en









El bebé había caído dentro de un inodoro y no respiraba. La rápida intervención de efectivos policiales fue clave para estabilizarlo y permitir su traslado a un centro de mayor complejidad.

El bebé se encuentra internado y fuera de peligro

Un episodio límite se vivió en las últimas horas en el departamento 25 de Mayo, en la provincia de San Juan, cuando una joven de 26 años dio a luz en su casa y su bebé debió ser rescatado de urgencia por personal policial. El recién nacido no presentaba signos vitales, pero logró sobrevivir gracias a maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

El hecho ocurrió el sábado por la mañana, cuando la mujer comenzó con trabajo de parto mientras se encontraba en el baño de su vivienda, acompañada por una vecina. En medio de la situación, el bebé cayó accidentalmente dentro del inodoro, lo que generó un desesperado pedido de ayuda a las fuerzas de seguridad.

policia san juan El hecho ocurrió el sábado por la mañana, cuando la mujer comenzó con trabajo de parto mientras se encontraba en el baño de su vivienda, acompañada por una vecina. Al llegar al domicilio, efectivos de la Comisaría 10ª constataron que el recién nacido no respiraba. Sin perder tiempo, una agente inició maniobras de RCP, logrando revertir el cuadro crítico tras varios segundos de tensión.

Traslado y evolución favorable del recién nacido Luego de que el bebé comenzara a mostrar signos vitales, los policías asistieron a la madre y facilitaron el contacto piel con piel, ya que el pequeño aún estaba unido por el cordón umbilical. Minutos después, ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital de 25 de Mayo.

Debido a la complejidad del caso, los médicos resolvieron derivarlos al Hospital Dr. Guillermo Rawson, en la capital provincial, donde quedaron internados bajo observación. Desde el centro de salud confirmaron que tanto la madre como el bebé se encuentran fuera de peligro y evolucionan de manera favorable.