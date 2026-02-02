Rosario: condenaron a prisión perpetua al panadero que mató a su compañero con grasa hirviendo

El tribunal consideró probado que atacó a la víctima mientras dormía en una panadería y lo declaró culpable por homicidio agravado por alevosía y amenazas coactivas.

La Justicia de Rosario condenó a prisión perpetua a Miguel Martínez, el panadero que asesinó a su compañero de trabajo al arrojarle grasa hirviendo mientras dormía dentro del local. El tribunal lo halló responsable de un homicidio agravado por alevosía y de varios hechos de amenazas coactivas .

La sentencia fue dictada por el tribunal de Primera Instancia integrado por los jueces Lisandro Artacho, Carlos Leiva y Gonzalo Fernández Bussy, que declaró penalmente responsable a Martínez por el delito de homicidio agravado por alevosía y por amenazas coactivas en tres oportunidades , de acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público de la Acusación.

Durante el juicio se acreditó que el ataque ocurrió el 7 de diciembre de 2022, cuando la víctima, José Sofiudin Jaharise, de 47 años, se encontraba descansando en el interior de la panadería.

Según la investigación, el acusado llenó un balde plástico con grasa hirviendo proveniente de una freidora, caminó hasta la parte trasera del comercio y, sin previo aviso, le arrojó el líquido abrasivo, a más de 100 grados , sobre la cabeza, el rostro y el torso.

Luego de cometer el ataque, Martínez, de 33 años, se dio a la fuga a bordo de una motocicleta Guerrero Trip y permaneció prófugo durante varios meses. Su captura recién se concretó en marzo de 2023, tras una serie de tareas de búsqueda y localización.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA), donde permaneció internada en grave estado hasta el 24 de diciembre.

De acuerdo con el parte médico incorporado al expediente, Jaharise falleció “a consecuencia de complicaciones multiorgánicas e infecciones derivadas de la naturaleza del material orgánico y el lugar donde sufrió las lesiones térmicas”.

Además del homicidio, el fiscal Patricio Saldutti le atribuyó al acusado tres hechos de intimidaciones cometidos los días 17, 21 y 23 de enero de 2023 contra su ex pareja.

Según la acusación, esas amenazas fueron realizadas a través de la red social Facebook y constituyeron el delito de amenazas coactivas, que también formaron parte de la condena impuesta.