Descarrilló el tren Sarmiento y el servicio funciona desde Haedo hasta Moreno







El hecho ocurrió a unos 100 metros de un paso a nivel ubicado en cerca de la intersección de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia. Hay al menos 20 heridos.

El hecho ocurrió a 100 metros de la estación Liniers.

Una formación del Tren Sarmiento descarriló este martes a metros de la estación del barrio porteño de Liniers. Según se pudo ver en fotos y videos en redes sociales, los vagones terminaron en otras vías. Hay al menos 20 heridos y tres fueron trasladados. Ninguno está grave. El servicio funciona entre Haedo y Moreno.

En el lugar se trasladaron dos dotaciones de bomberos, el Grupo Especial de Rescate, un puesto comando y la unidad de médicos, además de personal del SAME a modo de prevención.

El hecho sucedió a las 16:30 cuando estaba a casi 300 metros de llegar a la estación Liniers, por motivos que están bajo investigación. El incidente causó la interrupción total del servicio de la línea Sarmiento. Hasta el momento, no se confirmó si el corte continuará durante el resto del día o si se normalizará en unas horas, lo que sí, se prevé que la línea funcionará desde Castelar hasta Moreno.

Fuentes del operativo de emergencia, ratificaron que dos hombres y una mujer mayor de edad con complicaciones de motricidad sufrieron lesiones con politraumatismos. Allí, los médicos decidieron trasladarlos a un hospital para poder ser atendidos.

El momento donde se descarrila el tren Sarmiento tren sarmiento Descarriló el tren Sarmiento en Liniers.

