Una mujer brasileña murió tras ser brutalmente atacada en el barrio porteño de Balvanera por un hombre con antecedentes penales y psiquiátricos. La víctima, identificada como María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, había llegado a la Argentina para visitar a su hija. El agresor fue detenido y trasladado al Hospital Borda.
Horror en Balvanera: una mujer brasileña murió tras el ataque de un hombre con antecedentes psiquiátricos
María Vilma había llegado desde Brasil para visitar a su hija. Fue agredida en plena calle por un hombre con antecedentes penales y psiquiátricos. Murió horas después.
El hecho ocurrió el jueves pasado al mediodía, sobre avenida Corrientes al 3200. Según informaron fuentes policiales, el agresor atacó sin motivo a la mujer de 69 años, provocando que cayera al suelo y se golpeara la cabeza. Fue trasladada de urgencia a un hospital, pero murió horas después producto de las lesiones.
El sospechoso fue detenido ese mismo día en avenida Córdoba y Junín, a menos de 15 cuadras del lugar del ataque. De acuerdo con la información oficial, había sido internado en los hospitales Piñero, Durand y Borda por problemas psiquiátricos, y se había fugado en distintas ocasiones. Ahora quedó acusado de tentativa de homicidio y bajo custodia judicial en el Hospital Borda.
Una visita que terminó en tragedia
Según el medio brasileño G1, María Vilma era una empleada pública jubilada del Tribunal de Justicia de Goiás. Había nacido en Itapuranga y residía temporalmente en Buenos Aires desde julio para visitar a su única hija, Carolina Bizinoto, estudiante de Medicina.
En redes sociales, su hija pidió que se agilicen los trámites de la autopsia y la repatriación del cuerpo, y organizó una colecta para cubrir los costos. También agradeció la visibilización del caso en los medios argentinos.
La sobrina de la víctima, Paula Lima, relató que su tía planeaba quedarse seis meses en Argentina y luego regresar a Brasil junto a su esposo. Sobre el día del ataque, contó: “Ella llegó a ser asistida, llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada, murió”.
Reclamos y dolor en la familia
A casi una semana del crimen, la familia de María Vilma continúa reclamando respuestas y justicia. Su hija y sus allegados piden que el caso no quede impune y que el Estado garantice que personas con antecedentes psiquiátricos y penales no queden sin control.
