El hermano de Ricardo Fort y dueño de Felfort enfrenta un embargo millonario a poco de ser padre

La decisión judicial alcanza desde honorarios hasta inmuebles de Eduardo Fort. Es consecuencia de una denuncia de su exesposa.

El empresario Eduardo Fort , actual presidente de Felfort y hermano del fallecido Ricardo Fort , atraviesa uno de sus momentos más tensos a nivel judicial, luego de que la Justicia dispusiera un embargo de gran alcance y lo inscribiera como deudor alimentario , tras un reclamo iniciado por su exesposa, Karina Antoniali .

La medida avanzó mientras Fort aguardaba el nacimiento de su primer hijo junto a Rocío Marengo , quien salió a respaldarlo públicamente en medio del conflicto.

De acuerdo con información difundida por la Agencia Noticias Argentinas y reproducida en el programa A la Tarde , Antoniali sostuvo que Fort no cumplía con la cuota alimentaria correspondiente a los mellizos Angie y Pietro , ambos de 16 años.

Según detalló Cora Debarbieri , la disputa permanecía activa desde 2022 y derivó en una resolución que alcanzó múltiples bienes y fuentes de ingreso del empresario.

Los dividendos y utilidades que perciba como directivo.

Honorarios y cualquier ingreso asociado a su actividad económica.

Acciones y participaciones societarias dentro de Felfort .

Inmuebles, incluido el domicilio actual del empresario y otros bienes ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.

El fallo también fijó la prohibición de que Fort saliera del país y ordenó su inscripción en los registros de deudores alimentarios de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.

Debarbieri subrayó en televisión que la deuda acumulada alcanzaba un monto tan elevado que no estaba autorizada a mencionarlo, y que incluso resultaba difícil dimensionarlo por su magnitud.

Obligaciones legales y alcance del reclamo

El abogado Juan Pablo Merlo recordó que la normativa vigente establece que los padres deben garantizar alimentos hasta los 25 años cuando los hijos continúan sus estudios.

En ese marco, no solo los mellizos podrían pedir actualización judicial, sino también la hija mayor de Fort, Macarena, de 24 años.

El conflicto, según fuentes del entorno familiar, se sumó a tensiones previas: semanas atrás, los sobrinos del empresario, John y Thomas Fort, lo criticaron públicamente por su papel dentro de la compañía fundada por Felipe Fort.

La defensa de Antoniali continúa bajo la responsabilidad de la abogada Elba Marcovecchio, quien sigue el expediente desde hace tiempo.

Mientras tanto, Rocío Marengo, embarazada de 33 semanas, decidió acompañar públicamente a Fort. Compartió una imagen junto a él y expresó que confía plenamente en su rol como futuro padre. También publicó datos de su última ecografía y destacó que el bebé se encontraba en perfecto estado.