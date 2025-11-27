Cómo es Barranca Los Lobos, la zona de acantilados en Mar del Plata donde murió la mujer que cayó 25 metros + Seguir en









En el sector del accidente sobreviven restos de una escalera que llega casi hasta el nivel del mar. La plataforma se ubica sobre un frente de acantilados a la par de la Ruta 11.

La plataforma se ubica sobre un frente de acantilados que se extiende a la par de la Ruta 11. Google Maps

En las últimas horas se conoció cómo es la zona de acantilados en la que una mujer murió tras caer desde una plataforma en Mar del Plata. La víctima fatal cayó desde unos 25 metros de altura desde un sector donde sobreviven restos de una escalera que llega casi hasta el nivel del mar.





La plataforma se ubica sobre un frente de acantilados que se extiende a la par de la Ruta 11 desde el sur de la ciudad hasta los primeros balnearios en el acceso a Miramar. Se trata de una extensión de casi 20 kilómetros en la que apenas se ve superficie de playa, en gran medida cuando la marea baja.

Así es Barranca Los Lobos, la zona en la que cayó una mujer Así también desaparecieron espacios para turistas y lugareños, quedando restos de estructuras hormigonadas, construidas hace más de 50 años. Al final de la escalera que queda, solo se halla piedra o agua como base de un acantilado hoy erosionado.

barranca los lobos La mujer cayó desde 25 metros de altura en una zona donde hoy quedan restos de estructuras hormigonadas. Google Maps “La semana pasada estuvimos trabajando justo ahí donde se cayó esta chica, es un área de enorme interés para nosotros e incluso tuvimos un nuevo hallazgo”, explica a La Nación el paleontólogo Matías Taglioretti, del Museo Municipal de Ciencias Naturales.

Buena parte de su diseño original incluyó apariciones estelares en producciones nacionales, como el rodaje de escenas del film Comandos Azules, que a finales de la década del 70 protagonizaron Jorge Martínez y Carlos Balá, entre otros.

Mar del Plata: una mujer murió tras caer desde una plataforma en mal estado en un acantilado Una mujer de 33 años murió este miércoles luego de caer desde una escalera de 25 metros en una playa del sur de Mar del Plata, en un accidente que ocurrió cuando la víctima intentó tomarse una foto y perdió el equilibrio sobre una plataforma deteriorada por el paso del tiempo. El hecho sucedió alrededor de las 18:45 en la zona de Los Acantilados, a la altura del kilómetro 535 de la Ruta 11. Allí, Leticia Lembi se encontraba con un primo y un grupo de amigos, frente a la Estancia La Moringa y el sector conocido como Barranca de Los Lobos. Según informó La Capital de Mar del Plata, la estructura presentaba un piso de hormigón en muy mal estado, erosionado desde hace años, pero aun así seguía siendo utilizada por turistas como mirador para fotografías.

