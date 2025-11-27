Desde hace algunos años, Netflix logró consolidarse como una de las plataformas de streaming con mayor cantidad de thrillers. Desde producciones basadas en crímenes reales hasta títulos sobre espías, la app sabe como mantener a su público al borde del asiento.
Netflix suma "Killing Eve", el exitoso thriller protagonizado por Sandra Oh: cuándo se estrena
Basada en los libros de Luke Jennings, la producción de espionaje, asesinatos y humor negro llega a la app de streaming con sus cuatro temporadas.
-
"Stranger Things" tendrá un spin-off centrado en Nancy Wheeler
-
No, Millie Bobby Brown no es la actriz mejor paga de Stranger Things a pesar de su sueldo millonario
Y ahora llega " Killing Eve", una serie aclamada por la crítica que reúne todos los elementos que los seguidores del género buscan: intriga, persecuciones, un duelo psicológico entre sus protagonistas y un ritmo que mantiene la tensión en cada episodio.
Con las actuaciones de Jodie Comer y Sandra Oh, la gran Cristina Yang de "Grey's Anatomy", el estreno de sus cuatro temporadas promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año.
Tráiler de "Killing Eve"
¿De qué trata "Killing Eve"?
La historia comienza cuando Eve, una oficial del MI5, es asignada para investigar una serie de asesinatos cometidos por Villanelle, cuyos métodos sofisticados y extravagantes la convierten en una amenaza impredecible.
Sin embargo, a medida que la investigación avanza, ambas mujeres desarrollan una fascinación mutua, que se convierte en una obsesión peligrosa entre persecuciones por Europa, engaños y crímenes que aumentan la tensión a medida que pasan los episodios.
La serie adapta la saga "Codename Villanelle" de Luke Jennings y fue dirigida por Phoebe Waller-Bridge. Sus cuatro temporadas estarán disponibles en Netflix a partir del 2 de diciembre de 2025.
Reparto de "Killing Eve"
-
Sandra Oh como Eve Polastri.
Jodie Comer como Villanelle.
Fiona Shaw como Carolyn Martens.
Kim Bodnia como Konstantin Vasiliev.
Sean Delaney como Kenny Stowton.
Owen McDonnell como Niko Polastri.
David Haig como Bill Pargrave.
Darren Boyd como Frank Haleton.
Kirby Howell-Baptiste como Elena Felton.
Dejá tu comentario