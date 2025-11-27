Netflix suma "Killing Eve", el exitoso thriller protagonizado por Sandra Oh: cuándo se estrena + Seguir en









Basada en los libros de Luke Jennings, la producción de espionaje, asesinatos y humor negro llega a la app de streaming con sus cuatro temporadas.

La serie fue aclamada por la crítica, gracias a las actuaciones de Jodie Comer y Sandra Oh, conocida por su papel en "Grey's Anatomy".

Desde hace algunos años, Netflix logró consolidarse como una de las plataformas de streaming con mayor cantidad de thrillers. Desde producciones basadas en crímenes reales hasta títulos sobre espías, la app sabe como mantener a su público al borde del asiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Y ahora llega " Killing Eve", una serie aclamada por la crítica que reúne todos los elementos que los seguidores del género buscan: intriga, persecuciones, un duelo psicológico entre sus protagonistas y un ritmo que mantiene la tensión en cada episodio.

Con las actuaciones de Jodie Comer y Sandra Oh, la gran Cristina Yang de "Grey's Anatomy", el estreno de sus cuatro temporadas promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año.

killing eve Tráiler de "Killing Eve" Embed - Killing Eve | Tráiler en Español (Serie TV) #SerieAdictos #trailerespañol #KilingEve #Series ¿De qué trata "Killing Eve"? La historia comienza cuando Eve, una oficial del MI5, es asignada para investigar una serie de asesinatos cometidos por Villanelle, cuyos métodos sofisticados y extravagantes la convierten en una amenaza impredecible.

Sin embargo, a medida que la investigación avanza, ambas mujeres desarrollan una fascinación mutua, que se convierte en una obsesión peligrosa entre persecuciones por Europa, engaños y crímenes que aumentan la tensión a medida que pasan los episodios.

killing eve1 La serie adapta la saga "Codename Villanelle" de Luke Jennings y fue dirigida por Phoebe Waller-Bridge. Sus cuatro temporadas estarán disponibles en Netflix a partir del 2 de diciembre de 2025. Reparto de "Killing Eve" Sandra Oh como Eve Polastri.

Jodie Comer como Villanelle.

Fiona Shaw como Carolyn Martens.

Kim Bodnia como Konstantin Vasiliev.

Sean Delaney como Kenny Stowton.

Owen McDonnell como Niko Polastri.

David Haig como Bill Pargrave.

Darren Boyd como Frank Haleton.

Kirby Howell-Baptiste como Elena Felton.

Temas Netflix

Streaming