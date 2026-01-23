Incendio en un conventillo de La Boca deja 20 heridos y evacuados mientras buscan a una mujer de 80 años desaparecida + Seguir en









En el lugar trabajan 13 dotaciones de bomberos y 11 ambulancias del SAME

Incendio en un conventillo de La Boca deja 20 heridos y evacuados mientras buscan a una mujer de 80 años desaparecida. c5n

Un incendio se desató en un conventillo de tres pisos ubicado sobre la calle Irala, entre Brandsen y Pinzonm, en el barrio porteño de La Boca. Al menos 20 personas tuvieron que ser asistidas y buscan a una señora de 80 años. En el lugar trabajan 13 dotaciones de bomberos y 11 ambulancias del SAME

Según la información oficial, el siniestro se originó en horas de la mañana, pasadas las 8.30 cuando el fuego se desarrolló en un conventillo de tres pisos, donde se constató la presencia de llamas activas y una gran cantidad de humo que se propagó rápidamente por todo el inmueble. Inmediatamente los Bomberos Voluntarios de La Boca y de Vuelta de Rocha acudieron a la zona, además de 11 ambulancias del SAME.

Al menos 20 personas tuvieron que ser asistidas a causa del incendio.17 de ellos recibieron atención médica en el lugar y cuatro heridos debieron ser trasladadas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Argerich. Entre los afectados hay siete hombres y ocho mujeres. Respecto a las edades, se confirmó la atención médica a 7 menores y 14 adultos.

Además, informaron que al menos 13 personas fueron evacuadas como medida preventiva, debido a la intensidad cantidad de humo y al posible riesgo estructural de la construcción mientras se desarrollaba el incendio.

En paralelo, personal del SAME montó un puesto de triage en la esquina del siniestro para monitorear la evolución de los afectados. Personal de Defensa Civil, Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía porteña también colaboraron en el operativo. La zona permaneció cortada al tránsito vehicular y peatonal para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Noticia en desarrollo.-

