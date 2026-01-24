Incendios en Chubut: el Parque Nacional Los Alerces fue intervenido por primera vez en su historia

El Parque es Patrimonio Mundial de la Humanidad con más de 259 mil hectáreas. Su administración decidió medidas "inmediatas" y participaron equipos de parques nacionales, provinciales y el INTA.

El fuego en Chubut ya arrasó más de 30.000 hectáreas y son más de 400 los brigadistas.

El Parque Nacional Los Alerces fue intervenido por primera vez en la historia, en medio del avance del fuego por los incendios forestales que azotan a la provincia de Chubut . Fue por decisión de la Administración de Parques Nacionales (APN) para una acción "inmediata" contra las llamas.

La medida contempla la creación de un Comité de Intervención que asumirá, transitoriamente, la totalidad de las funciones que corresponden a la intendencia del parque.

“La medida se enmarca en el contexto de la emergencia ígnea declarada en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales“, señala el informe.

En su cuenta oficial de Instagram, autoridades indicaron que " equipos técnicos de Parques Nacionales, el INTA y la Provincia del Chubut realizan relevamientos en terreno junto a las familias de pobladores afectadas", con el objetivo de identificar necesidades prioritarias y dar respuestas urgentes.

Entre las consecuencias del fuego, enumeraron "la degradación del suelo, la pérdida de forraje nativo y daños en infraestructura ganadera".

Embed - Parque Nacional Los Alerces on Instagram: " Asistencia a pobladores afectados por el incendio En el marco del incendio, equipos técnicos de Parques Nacionales, el INTA y la Provincia del Chubut realizan relevamientos en terreno junto a las familias de pobladores afectadas, con el objetivo de identificar necesidades prioritarias y gestionar respuestas urgentes. El fuego provocó la degradación del suelo, la pérdida de forraje nativo y daños en infraestructura ganadera. Frente a esta situación, se gestionó la compra de alimento balanceado para su distribución inmediata y se entregaron equipos de bombeo e insumos como tranqueras, tranquillas, postes, alambrados, varillas, bretes y tablones para la reconstrucción de corrales y otras instalaciones afectadas. Además, se brinda asistencia sanitaria a los pobladores que participan en las tareas de combate, mientras equipos veterinarios atienden emergencias en animales y asesoran el manejo ganadero." View this post on Instagram

Ante la situación, se compró "alimento balanceado para su distribución inmediata y se entregaron equipos de bombeo e insumos como tranqueras, tranquillas, postes, alambrados, varillas, bretes y tablones" para la reconstrucción de corrales y más instalaciones afectadas.

Además, se brinda asistencia sanitaria a los pobladores que participen de las tareas de combate y equipos veterinarios para animales de las zonas y ganado.

Tras evaluar la situación del área, la APN “consideró necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional, a fin de asegurar la regularización del funcionamiento institucional, operativo y administrativo del Parque Nacional Los Alerces“.

Cómo es el Parque Nacional Los Alerces

El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, conserva más de 259 mil hectáreas de la ecorregión Bosques Patagónicos.

Desde que inició la emergencia ígnea, la atracción turística fue vedada y se prohibió el ingreso de cualquier persona que no forme parte del operativo para combatir los incendios.

El fuego en Chubut ya arrasó más de 30.000 hectáreas y son más de 400 los brigadistas que trabajan de manera coordinada en el lugar para contener las llamas. En el Parque Nacional Los Alerces se encuentran operando 14 medios aéreos, como aviones y helicópteros hidrantes.

Los Alerces.jpg Los Alerces está declarado como patrimonio mundial con más de 250 mil hectáreas de bosque patagónico.

Brigadistas y bomberos de CABA viajaron a Chubut para combatir los incendios

En respuesta a un pedido formal de la Agencia Federal de Emergencias, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó este viernes por la mañana un operativo especial de asistencia para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut y que ya devastaron más de 30.000 hectáreas. La medida se tomó ante el agravamiento del escenario climático y la expansión de los focos activos en distintas zonas del territorio provincial.

La decisión fue adoptada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, luego de mantener una comunicación directa con el gobernador chubutense, Ignacio Torres, con el objetivo de coordinar la asistencia y sumar recursos humanos y técnicos al despliegue ya en marcha.