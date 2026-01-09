Jorge Macri negocia con Nación intercambiar deuda de coparticipación por el predio del Mercado de Liniers

El jefe de Gobierno porteño se muestra dispuesto a aceptar tierras fiscales a cambio de los desembolsos que mantiene retenidos la Casa Rosada. El predio de 30 hectáreas del barrio de Mataderos aparece en el horizonte.

Jorge Macri y Luis Caputo durante una reunión en el Ministerio de Economía sobre la deuda por coparticipación.

Luego de no haber prosperado el acuerdo para incluir la deuda por coparticipación en el Presupuesto 2026, la Ciudad de Buenos Aires retomó a fin del año pasado las negociaciones con Nación para cobrar el monto acumulado desde agosto, que actualmente asciende a más de $430.000 millones. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, puso sobre la mesa el intercambio por tierras . Qué terrenos entrarían en juego si prospera el acuerdo.

Caído el Capítulo 11 de la hoja de ruta económica nacional que contenía un compromiso de la jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Manuel Adorni, de destinar partidas para hacer frente a los fondos que reclama el distrito PRO, las partes exploran posibles opciones para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de la Nación por el 1,55% que el Poder Ejecutivo dejó de pagar desde mitad del año pasado.

En las vísperas de las fiestas, Macri visitó las oficinas del ministro de Economía, Luis Caputo, en lo que fue una reunión calificada por ambas partes como "cordial" y "en buenos términos" donde primó " la predisposición y la voluntad" de seguir trabajando de manera coordinada entre los equipos económicos para acercar posiciones. Sin definiciones, el jefe del equipo económico nacional se comprometió a ofrecer una solución.

En ese escenario, el alcalde y el gobierno de Javier Milei trabajan a destajo para dar en el clavo con una opción que satisfaga a ambas partes y que, sobre todo, permita salir de la zona de incumplimientos en la que se encuentra Nación. Desde Ciudad no se cierran a las alternativas que se están barajando. Una de ellas implicaría cambiar la deuda por tierras nacionales .

El nombre propio al que apuntaría CABA es uno en particular. Se trata del Mercado de Hacienda del barrio porteño de Mataderos, que desde 2022 dejó de funcionar para tales fines y actualmente es utilizado como depósito fiscal . "El intercambio de la deuda por el Mercado de Liniers es una de las opciones posibles" , confirmaron a Ámbito fuentes gubernamentales porteñas.

"Está en la mesa de negociaciones", ratificaron desde el Ejecutivo que conduce Jorge Macri, desde donde ven con interés el predio de 30 hectáreas por el potencial para el desarrollo urbanístico de la zona. Sin embargo, aclararon que, pese a estar dentro de las opciones que se barajan, no es un escenario que tenga una definición por el momento: "Aún no hay nada concreto. Seguimos discutiendo".

El lugar donde funcionó el histórico mercado agroganadero, ahora ubicado en Cañuelas (PBA), pertenece a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que hasta el mes pasado conducía Nicolás Pakgojz, recientemente asumido legislador porteño de La Libertad Avanza y otrora titular de la jefatura de Gabinete en la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

El gobierno de la Capital Federal busca, de una manera o de otra, que Nación salde el impago que comenzó a registrarse a mitad del año pasado. Por lo que la opción de la cesión de terrenos es una posibilidad concreta.

De acuerdo a un informe de Politikon Chaco, durante 2025 la administración porteña recibió un total de $984.885 millones por el fallo. Representa 40% de los desembolsos del Poder Ejecutivo a los distritos en conceptos de Transferencias No Automáticas. Asimismo, en diciembre del 2025 apenas recibió $48.345 millones, lo que representa una caída real aproximadamente del 64% respecto a los $101.575 millones recibidos en 2024.

Sin embargo, los cálculos del Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño que conduce Gustavo Arengo son contundentes: el Ministerio de Economía dejó de pagar desde agosto los $20 mil millones semanales. "A la fecha esa deuda ya es de $430 mil millones", remarcaron.

El cambio de deuda por terreños fiscales ya había sido propuesto por Mauricio Macri al jefe de Gobierno porteño de aquel entonces, Horacio Rodríguez Larreta, antes de dejar la Presidencia de la Nación en 2019. Sin embargo, una vez asumido, Alberto Fernández dio marcha atrás con la autorización. Ahora, en caso de que se avance con la cesión, debería contar con el visto bueno de Milei y con la aprobación de la AABE.

El historial del reclamo de CABA a Nación

La disputa entre la Ciudad y la Nación en materia de coparticipación se retrotrae al 2016, cuando en tiempos del presidente Macri se elevó el coeficiente que recibía el distrito desde el 1,4% al 3,7% bajo el pretexto del traspaso de la Policía.

Cuatro años después, culminado el gobierno de Cambiemos, la administración de Alberto Fernández retrotrajo el porcentaje al 2,3% alegando que superaba ampliamente los fondos requeridos por el área de Seguridad: aseguraban que debía ser el 1,4% histórico más un 0,92% adicional de coparticipación, en lugar del plus de 2,35% otorgado por Macri.

En aquel entonces, la administración del Frente de Todos resolvió que una vez que se aprobara la ley del traspaso, el coeficiente volvería al 1,4%, a los que se le sumarían $24 mil millones anuales, actualizables trimestralmente. Desde diciembre del 2020, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pasó a cobrar el 1,4.

Con la llegada de Milei y Jorge Macri a sendas administraciones, se firmó el entendimiento bajo el manto de la Corte Suprema que le añadió un 1,55% al monto total hasta alcanzar los actuales 2,95 puntos. Nación se comprometió a abonar el 1,4% de coparticipación por goteo diario y el 1,55% adicional -que deriva del fallo de la Corte- mediante una transferencia semanal los días viernes, monto equivalente a $20.000 millones.

Santilli, Adorni y Jorge MAcri El ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibieron al alcalde porteño, Jorge Macri.

Jorge Macri no descarta una solución vía Corte Suprema

Hasta el mes de agosto, el Ministerio de Economía cumplía a rajatabla con lo firmado. Sin embargo, desde entonces comenzaron a acumularse los impagos del 1,55%. Al momento, mientras no se logre un acuerdo, la deuda continuará su curso ascendente. A mediados de diciembre se ubicaba en $350.000 millones. Menos de un mes después ya supera la barrera de los $400.000 millones y sigue subiendo.

Pese al buen diálogo con Caputo, Macri no descartó que la solución llegue por vía judicial, como ocurrió en 2022. A horas de la celebración de la Navidad, el alcalde realizó un brindis por fin de año en la sede del Gobierno ubicada en Parque Patricios donde fue consultado por el reclamo que su administración elevó al Estado nacional.

“Estamos tratando de encontrar un acuerdo que tenga un equilibrio entre los derechos de la Ciudad, que son claros y concretos, y las limitaciones financieras que tiene el Gobierno Nacional”, comentó el alcalde tras el brindis. “Están claras las posibilidades de uno y del otro lado. Y estamos tratando de encontrar una solución en función de esas limitaciones”, añadió.

Pero el jefe de Gobierno no descarta un escenario desfavorable, es decir, que no se alcance un acuerdo y se estire la definición. En caso de que eso ocurra, advirtió: "Puede requerir que la Corte se vuelva a involucrar si no hay cumplimiento del acuerdo".